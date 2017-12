PE ignoră pretențiile ANI

07:45:20 / 02 Iulie 2014

omul cu mai multe ....joburi

Bai arma,atentie la topicul titlului.ia vezi tu cu ce se ocupa ANI.Lasa-l deocamdata pe Basescu,ca nu are nici-o treaba in aceasta situatie.Chestiunea este ca se incurajeaza incalcarea unor prevederi legale scoase pe banda rulanta tot de adormitii din parlament.Nu ti se pare normal ca nu poti fi ,in acelasi timp,si parlamentar,si primar si patron ,si profesor la nu stiu ce ,,academie'',si sa-ti mai angajezi si nevasta la cabinetul parlamentar care intre timp este secretara si la primarie.Aia de la Bruxelles au dreptate,ei tin cont de B.E.C.Tu nu vezi ca ai nostrii ,aia pe care i-ai votat tu si eu nu se inteleg intre ei?Faptul ca institutiile statului se sunteaza una pe alta,ca nu este coerenta in proiecte,ca procesele unor infractori ,,grei''se amana pana la uitare,ca in Parlament sunt oameni cu condamnari si pleaca numai daca vor ei si....sunt sigur ca poti completa.Apropo,Basescu este istorie,mai are cateva luni,bine ar fi sa te ocupi de astia care vor veni.