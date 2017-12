Pensiile de serviciu: un act de reparație socială

07:29:57 / 08 Mai 2015

Pensii de serviciu

Ce munca asa grea afacut grefieri sa primeasca pensiile de serviciu ? De ce finantisti si alte categori de functionari publici care lucreaza si colecteaza bani publici unde tentati este mare nu beneficiaza de pensia de serviciu? Care este deosebirea dintre acestia si grefieri sau alrti functionari care primesc prnsia de serviciu ca cei de la curtea de conturi ,judecatori etc Sindicatul functionarilor publici condus de Ion Marica nu are nimic de obiectat in acest sens ca seara de seara apare pe micile ecrane si comenteaza alte probleme dar aceasta problema arzatoare nu este comentata si supusa opiniei publice.