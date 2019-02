Pentru BC Athletic Constanța urmează marea provocare

Pentru formația masculină Baschet Club Athletic Constanța vor începe adevăratele examene din actualul sezon al Ligii Naționale, echipa constănțeană urmând să întâlnească în Grupa galbenă adversari redutabili. Primul obstacol va fi Dinamo București, partida fiind programată sâmbătă, 19 ianuarie, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanța.

Într-un comunicat de presă, clubul constănțean face o analiză a activității din actualul sezon și mulțumește celor care sprijină activitatea BC Athletic, având speranțe ca în partea a doua a sezonului jucătorii constănțeni să ofere iubitorilor baschetului de la țărmul mării evoluții foarte bune și partide pe măsura așteptărilor.

„Baschet Club Athletic Constanța a fost și este una dintre surprizele plăcute ale Ligii Naționale de Baschet Masculin. Cu un parcurs de admirat, jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici s-au calificat în sezonul 2018-2019 în primele 12 echipe ale campionatului.

Pentru BC Athletic Constanța a fost și este o provocare, dar și un moment al adevărului, în care chimia lotului și pregătirea fizică a Gladiatorilor o să arate nivelul la care a ajuns echipa până în acest moment al sezonului. Cu 6 jucători născuți în Constanța, dintre cei 14 cu care antrenorii au abordat până acum sezonul, juniori, cât și seniori, BC Athletic a reușit să răstoarne calculele de pe hârtie clasându-se în primele 12 echipe ale campionatului românesc. Cu una dintre cele mai mici medii de vârstă din campionat și lipsită de aportul unor jucători de bază, antrenorii Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au decis să continue filozofia ,, made in Constanta”, strategia fiind și aceea ca juniorii să poată crește în experiență acumulând minute pe parchet alături de seniori.

Baschet Club Athletic Constanța a reușit să readucă emulația baschetului în orașul de la malul mării, oraș cu tradiție în baschetul național, după o pauză de 4 ani, în care antrenorii Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au reușit să ducă BC Athletic din Liga1 în Liga Națională, după o perioadă în care aportul pe care l-au avut în implicarea BC Farul Constanța nu a mai putut fi susținut de autoritățile locale de la acea vreme. Conform statisticilor realizate, BC Athletic Constanța beneficiază de aportul publicului, fără de care nu ar fi reușit toate aceste performanțe, cu o audiență la meciurile de acasă în medie de 800 spectatori.

Proiectul Made in Constanța al Gladiatorilor continuă la malul mării, atât în baschet, cât și în campaniile sociale și de promovare a sportului la panou, în instituții de învățământ, în centre speciale dar și în cadrul evenimentelor sportive. Constanța joacă baschet, Constanța respiră baschet. Team is everything!

Mulțumim tuturor celor care ne-au ținut pumnii strânși, mulțumim Primariei Municipiului Constanța, precum și tuturor partenerilor care ne-au încurajat și ne-au susținut din Liga1 până în Liga Națională de Baschet!

Povestea Athletic: Made in Constanta continuă în arena Gladiatorilor din Tomis în fața propriilor suporteri! Team is everything!”