Perioadă dificilă pentru campioana HCM

08:13:58 / 07 August 2014

TRISTETEA HANDBALULUI

Trist dar adevarat sa observam dupa 10 ani ca titrata HCM Constanta , nu are un sponsor de calibru !! Ne intrebam de ce ? Simplu tot handbalul ROMANESC este finantat de la bugetele locale iar cand curtea de conturi spune ca sunt nereguli , mai vrem sa vina sponsori PRIVATI in handbal in actualul context . Privatul da bani dar vrea sa stie cum este cheltuit pana la ultima centime . Viitorul va arata ca aceasta invazie de handbalisti straini in campionatul Romanie, se va termina foarte repede la echipele care nu au un buget sigur si garantat pe perioada sezonului . FRH greseste ca nu cere dovada bugetului declarat . Ganditiva ce va fi la Baia Mare un oras cu doua echipe de TOP iar PRIMARIA + CJ pune totul . Sa fie cu iertare nu cred in aceste proiecte cu BANI PUBLICI din simplu motiv de unde daca pungulita este goala in toata Romanica .Mai bine centre de EXCELENTA PENTRU COPII NOSTRI cu siguranta in 10 ani vom deveni o noua forta in HANDBALUL MONDIAL.