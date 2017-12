Persoanele care obţin venituri din titluri de valoare vor depune declaraţie la Fisc

Persoanele fizice vor completa, din 2007, şi o declaraţie privind impozitul datorat pe cîştigul din transferul titlurilor de valoare, altele decît titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, dobîndite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de un an, şi care au obligaţia stabilirii şi declarării impozitului, reprezentînd plata anticipată în contul impozitului pe cîştigul anual din astfel de tranzacţii, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Finanţelor Publice. Cîştigul total rezultat din transferul titlurilor de valoare se calculează prin însumarea cîştigului rezultat, conform legii, pentru fiecare tranzacţie cu astfel de titluri. La rubrica impozit datorat se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra cîştigului total rezultat din transferul titlurilor de valoare, dobîndite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, la nivelul unui an fiscal. Pierderea din transferul titlurilor de valoare nu se reportează. Documentul este depus anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului urmator, pentru anul fiscal încheiat sau ori de cîte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative. Declaraţia rectificativă poate fi depusă pînă în momentul iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă. Codul Fiscal, care va intra în vigoare anul viitor, stabileşte taxarea în continuare cu cote diferenţiate, de 1% şi 16%, a cîştigurilor obţinute din tranzacţiile pe piaţa de capital, în funcţie de perioada deţinerii acţiunilor. Astfel, cota de 1% va fi aplicată pentru deţinerile mai vechi de un an, urmînd ca investitorii care păstrează acţiunile în portofoliu mai puţin de un an să plătească impozit de 16%, aplicat la cîştigurile obţinute.

În prezent, contribuabilii completează nouă tipuri de formulare, respectiv declaraţia privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor, declaraţia privind veniturile estimate din activităţi independente, declaraţia privind veniturile estimate din activităţi agricole, declaraţia privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, declaraţia informativă privind începerea sau încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate. Contribuabilii completează, de asemenea, decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor, decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente şi din activităţi agricole. Deducerile personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale. Cotizaţia sindicală plătită reprezintă suma plătită în luna de raportare, iar la rubrica contribuţii la schemele facultative de pensii ocupaţionale se înscrie suma contribuţiilor de acest gen, astfel încît la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 200 de euro.