Peste 130.000 de salariaţi din metalurgie şi petrochimie ar putea rămâne fără serviciu

Peste 130.000 de salariaţi din metalurgie, chimie şi petrochimie ar putea rămâne fără serviciu, în perioada următoare, din cauza politicii incoerente duse de actuala guvernare în domeniul energiei verzi, a declarat, vineri, preşedintele CNS „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, potrivit România TV. „Din cauza politicii incoerente a Guvernului în domeniul energiei verzi, vom avea delocalizări masive ale unor sectoare întregi de activitate: metalurgie, chimie, petrochimie etc. Ar putea fi afectate între 130.000 şi 150.000 de locuri de muncă din sectoarele menţionate, însă - cu toate acestea - se pare că Guvernul nu doreşte să pună în aplicare mecanismele care ar trebui să dea drumul la dezvoltarea economică”, a declarat Hossu. Potrivit acestuia, în România există aproximativ două milioane de salariaţi sub pragul de sărăcie, măsura creşterii salariului minim cu doar 50 de lei nefiind suficientă. „Avem aproximativ două milioane de salariaţi sub pragul de sărăcie, care au nevoie de ajutoare sociale. Salariul minim a crescut cu doar 50 de lei, sumă total insuficientă în actualele condiţii economice. Dacă Guvernul ar decide să aplice „impozitarea la capăt de linie“, respectiv a companiilor cu profituri foarte mari, atunci la buget ar ajunge venituri care nu sunt perturbatoare ale sistemului economic, cum ar fi - de pildă - majorarea accizei la combustibili”, a mai spus Hossu. Acesta a amintit, totodată, că a propus, în data de 24 ianuarie, delegaţiei Fondului Monetar Internaţional desfiinţarea cotei unice de impozitare şi introducerea impozitării diferenţiate. „Susţinem desfiinţarea cotei unice şi introducerea impozitării diferenţiate a veniturilor, deoarece numai în acest fel se poate încuraja formarea unei clase de mijloc în România”, a precizat Hossu.