Peste 30% dintre bărbaţi suferă de infertilitate

Infertilitatea este definită ca incapacitatea unui cuplu de a concepe un copil după 12 luni de raporturi sexuale regulate şi neprotejate. Astfel, 15% dintre cuplurile de vîrstă reproductivă sînt infertile. Medicii spun că este foarte posibil ca atît femeia cît şi bărbatul să fie infertili. “Sezonul rece favorizează apariţia răcelilor, apărînd anexitele. În unele cazuri, durerea nu este accentuată şi pacienta nu se adresează medicului. Mai mult decît atît, unele femei iau medicamente fără a fi îndrumate de nimeni. O astfel de afecţiune, netratată, se complică şi pot apărea dereglărio hormonale care conduc la dureri în timpul menstruaţiei şi în unele cazuri, destul de frecvente, la sterilitate. Sînt din ce în ce mai frecvente cuplurile sterile. Chiar dacă unora dintre bărbaţi le vine greu să creadă, cam 30% dintre locuitorii de sex masculin ai României suferă de sterilitate”, a declarat dr. Mohamed Zaher, medic ginecolog. Specialiştii susţin că, nu de puţine ori, li s-a întîmplat ca la cabinet să ajungă cupluri care să îşi dorească să aibă copii, dar care, din cauza sterilităţii unuia dintre parteneri, să nu reuşească. Medicii spun că primul pas în ajutarea unui cuplu de a avea copii este depistarea partenerului infertil. “În cazul femeilor ştim care sînt cauzele de infertilitate, printre acestea numărîndu-se diferite afecţiuni genetice sau boli dobîndite pe parcursul vieţii sexuale. Şi la bărbaţi există cauze genetice care duc la infertilitate. De asemenea, bolile cu transmitere sexuală sînt periculoase, tulburările hormonale, regimul alimentar precar, consumul de droguri, stresul şi condiţiile de muncă”, a declarat dr. Mohamed Zaher. Chiar dacă pentru cuplurile care află ca nu pot avea copii această veste este percepută ca o dramă, medicii spun că există metode prin care cei care doresc, pot deveni părinţi. “Există cazuri care se pot trata cu medicamente. Totuşi, multe dintre persoanele care suferă de infertilitate pot apela la inseminarea articială sau la fertilizarea in vitro”, a declarat dr. Zaher. Costul unei fertilizări este de 3.000 de euro, iar al unei inseminări, de pînă într-o mie de euro. Totuşi, în cazul fertilizării in vitro, şansele de reuşită sînt de 25%. În ceea ce priveşte inseminarea articială, medicii spun că şanse de reuşită există, însă este foarte greu de spus dacă intervenţia va reuşi de la prima încercare sau după mai multe inseminări. Medicii spun că în judeţul Constanţa nu se efectuează fertilizări in vitro, ci că pacientele sînt pregătite de către medicii de aici şi trimise la Bucureşti. Specialiştii spun că astfel de intervenţii nu se pot realiza fără ajutorul unui embriolog, specialist inexistent în judeţul nostru. Mai mult decît atît, medicii spun că în ţara noastră există destul de puţin embriologi, deoarece medicii specializaţi în această disciplină au preferat să plece peste hotare, unde cîştigă mult mai bine.