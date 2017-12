Peste 50 de proiecte constănţene pentru Fondul de modernizare

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) derulează şi în acest an programul “Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local“, prin care consiliile judeţene, administraţiile publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot beneficia de fonduri în vederea continuării implementării reformei administraţiei publice în domeniul descentralizării şi deconcentrării, în general, şi al serviciilor publice, în particular. La nivelul judeţului Constanţa, primăriile s-au întrecut în a pregăti proiecte pentru atragerea de fonduri prin acest program, peste 50 de proiecte aşteptînd să primească un aviz favorabil. Printre oraşele care au elaborat astfel de proiecte se numără Mangalia, Medgidia, Cernavodă, Ovidiu, iar dintre comune, enumerăm Valu lui Traian, Săcele, Cogealac, Cumpăna, acestea fiind numai cîteva dintre localităţile care şi-au manifestat dorinţa de modernizare a administraţiilor publice locale. Proiectul, în valoare de 9.210.000 euro, face parte din cadrul programelor PHARE 2005 şi PHARE 2006. Fondul de Modernizare are ca priorităţi creşterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivităţilor locale în gestionarea serviciilor publice, introducerea de noi instrumente, proceduri şi mecanisme care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local şi mai ales, a managementului serviciilor publice, dezvoltarea parteneriatului la nivelul comunităţilor locale pentru accesarea, în viitor, a fondurilor europene. Potrivit afirmaţiilor şefului Serviciului de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din cadrul Prefecturii, Ileana Gugoaşă, domeniile în care se pot finanţa proiecte sînt: evidenţa persoanelor, servicii de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, alimentarea cu apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor solide şi poliţie comunitară. “Miza majoră pentru aderarea României la UE este aceea de a îmbunătăţi capacitatea administrativă, cu respectarea principiilor care definesc spaţiul administrativ european: transparenţă, fiabilitate, responsabilitate, previziune, adaptabilitate şi eficacitate”, a declarat Gugoaşă. Ea a mai spus că termenul-limită pentru depunerea proiectelor a fost 15 august, iar limita maximă de acordare a fondurilor este de 110 mii de euro. La nivel naţional au fost depuse 1.444 de proiecte care trebuie analizate pînă la data de 30 octombrie, cînd se va face publică lista cu proiectele aprobate spre finanţare