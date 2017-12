Peste 500 de medicamente vor dispărea de pe piaţă

Peste 500 de medicamente vor dispărea de pe piaţa românească în acest an, pe fondul scăderii vânzărilor cu 50%, iar în 2010 alte 1.500 de produse ar putea fi scoase sau vor fi disponibile în cantităţi insuficiente, potrivit directorului general al “Cegedim” România, Petru Crăciun. “Unele sunt produse care au echivalente pe piaţă, dar problema este legată de disponibilitatea asigurării raportului preţ/calitate prin competitivitate. Este posibil să avem un tratament de la 1-2 producători, la fel cum este posibil să se ajungă la situaţia în care nu va mai exista produs pentru tratamentul respectiv”, a explicat Crăciun. Din estimările firmei de cercetare, până în prezent au ieşit de pe piaţă 281 medicamente, iar la 273 urmează să se renunţe. El a menţionat că, în ultimii zece ani, între 300 şi 500 de produse au ieşit sau au intrat pe piaţa românească, o dinamică ridicată comparativ cu alte pieţe. “A existat o serie de reglementări negative care au afectat industria în acest an. Amânarea plăţilor ne-a dus în imposibilitatea de a face o prognoză privind piaţa. (...) Anul viitor ar putea să iasă de pe piaţă producători de medicamente mici şi mijlocii, iar companiile mari ar putea să-şi revizuiască strategia. În plus, dacă nu se rezolvă, în maxim zece ani, rămânem fără doctori, în condiţiile în care în prezent cei mai mulţi au între 50 şi 65 de ani”, a spus Crăciun. Oficialul “Cegedim” a adăugat că decizia de amânare a plăţii medicamentelor compensate şi gratuite ar putea tripla numărul farmaciilor închise în trimestrul patru faţă de iulie-septembrie. În trimestrul al treilea, la nivel naţional, au fost închise 42 de farmacii, iar în luna octombrie au fost desfiinţate alte 42 de unităţi. Crăciun a apreciat că în noiembrie şi decembrie numărul de farmacii închise s-ar putea menţine la nivelul din octombrie. Potrivit companiei de analiză, ritmul de scădere al numărului de farmacii din regiunea Moldovei este de trei ori mai mare decât al celui din Bucureşti. În România, există între 4.000 şi 5.000 de farmacii. Printre alte probleme cu care se confruntă jucătorii de pe piaţa farmaceutică se numără cursul valutar fixat de autorităţi, preţul minim european la care se calculează produsele şi introducerea sistemului de claw-back (producătorii de medicamente care desfac produse pe piaţa românească trebuie să contribuie la finanţarea sistemului public de sănătate cu o sumă reprezentând între 5% şi 11% din veniturile realizate în urma vânzării produselor n.r.).