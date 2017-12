Peste 5.000 de spectatori la Festivalul Muzicii şi Dansului

Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” şi-a îndeplinit cu succes misiunea de a sărbători muzele Thalia şi Terpsichore alături de publicul distins, iubitor de cultură, în cadrul celei de-a XXXIX-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului. Timp de 13 seri, în perioada 27 octombrie - 24 noiembrie, iubitorii dansului şi ai muzicii au trăit clipe magice în compania unor personaje mitice şi de poveste, urmărindu-le dramele sau poveştile de iubire. Principesa Turandot a lui Puccini - în premieră absolută la Constanţa, „My Fair Lady”, de Loewe, „Trubadurul” verdian, „Paiaţele” lui Leoncavallo, „Văduva veselă” a lui Lehar sau „Spărgătorul de nuci” ceaikovskian au urcat pe scena TNOB. De asemenea, publicul a trăit cu intensitate „Amor caliente” - premieră muzical-coregrafică -, au fost profund emoţionaţi de „Cavalleria rusticană” a lui Mascagni şi au trăit clipe de magie pe... „Lacul lebedelor”, de Ceaikovski. Alături de „All’s Choir” şi de Constanţa Brass, melomanii au parcurs „Harta lumii pe portativ”, l-au omagiat pe Federico Fellini, iar cu Harry Tavitian şi Cserey Csaba au petrecut pe ritmuri de jazz. Mozart şi „Carmina Burana”, de Orff, i-au încântat, de asemenea, pe melomani, iar „Scufiţa roşie” de la Opera Comică pentru Copii din Bucureşti s-a întâlnit, ziua, cu micuţii constănţeni. În total, peste 5.000 de spectatori s-au bucurat de magia muzicii şi dansului.

„DATORĂM SUCCESUL NOSTRU PUBLICULUI” „Cea de-a XXXIX-a ediţie a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului de la Constanţa s-a desfăşurat exact aşa cum am visat. Arareori totul merge strună şi toate obstacolele sunt depăşite. Acest festival m-a convins că TNOB „Oleg Danovski” şi publicul constănţean se merită unul pe celălalt şi că munca tuturor compartimentelor teatrului nostru este valorificată. Oraşul de la malul mării are nevoie de viaţa culturală, iar noi încercăm să ne ridicăm la nivelul cerinţelor şi la standardele unui teatru european. Dacă anul acesta am reuşit să prezentăm spectacole de calitate, asta se datorează în primul rând artiştilor constănţeni şi tuturor salariaţilor acestui teatru, care îşi merită dreptul la existenţă”, a spus directorul TNOB, Daniela Vlădescu.

„Datorăm succesul nostru publicului constănţean, care ne-a acordat încrederea sa şi ne-a însoţit cu bucurie şi dragoste în călătoriile noastre în lumea spectacolului, precum şi fotografului Adrian Mergiani, care a imortalizat cele mai frumoase scene ale periplului nostru. Am fost susţinuţi de parteneri media devotaţi şi de sponsori încrezători în calitatea actului nostru artistic. Pe tot parcursul acestui drum minunat am fost sprijiniţi de compania Groove Hour, care ne-a promovat fiecare pas cu profesionalism şi generozitate. Le mulţumesc tuturor!”, a mai spus managerul general al Teatrului „Oleg Danovski”.

La realizarea Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului a contribuit şi echipa Volksbank, care a transmis următorul mesaj: „Anul acesta ne-am bucurat împreună de lumina caldă a reflectoarelor, de sala plină de suflete nerăbdătoare, de ropotul de aplauze ce porneşte odată cu ridicarea cortinei, precum şi de personaje captivante aduse la viaţă prin pasiunea pentru scenă, vibraţia sunetelor ce se resimte în tot corpul şi fiorii mişcărilor care exprimã atât de multe stãri şi sentimente”.