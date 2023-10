Peste 9 milioane de tone de cereale ucrainene au fost expediate prin portul Constanţa în primele opt luni

Ucraina a exportat în perioada ianuarie-august 2023 mai multe cereale prin portul Constanţa decât a făcut în tot anul 2022, chiar dacă volumele au scăzut recent după ce atacurile ruseşti asupra porturilor de la Dunăre i-au făcut pe exportatorii ucraineni să se îndrepte spre rutele rutiere şi feroviare, transmite Reuters.



Conform autorităţii portuare, în primele opt luni ale anului, Ucraina a exportat 9,2 milioane de tone de cereale prin portul Constanţa, însă ritmul livrărilor a încetinit, pe măsură ce atacurile ruseşti asupra porturilor de la Dunăre s-au intensificat.



Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de cereale, iar portul Constanţa este acum cea mai importantă rută alternativă de export pentru Kiev, în condiţiile în care cerealele ajung în portul românesc cu camioanele, pe calea ferată sau cu barjele pe Dunăre.



Însă, începând din luna iulie, când Moscova a abandonat un acord internaţional care permitea Ucrainei să îşi exporte cerealele prin porturile sale de la Marea Neagră, Rusia a atacat în repetate rânduri porturile ucrainene de la Dunăre. În consecinţă, Ucraina şi-a majorat livrările de cereale pe calea ferată şi rutieră, susţin brokerii intervievaţi de Reuters.



Datele prezentate de autoritatea portuară arată că în primele şapte luni ale acestui an o cantitate de 8,1 milioane de tone de cereale ucrainene au fost expediate prin portul Constanţa. Comparativ, pe tot parcursul anului 2022, Ucraina a expediat 8,6 milioane de tone de cereale prin portul Constanţa.



Oficialii români au anunţat că în perioada următoare vor să dubleze capacitatea lunară de tranzit pentru cerealele ruseşti, până la patru milioane de tone, iar investiţiile în infrastructură sunt în derulare.



Însă, cerealele ucrainene trebuie să concureze pentru spaţiu în portul Constanţa, care în mod tradiţional gestionează exporturile de produse agricole ale României, cât şi cele alte statelor vecine fără ieşire la mare, cum sunt Ungaria şi Serbia.



Per total, în perioada ianuarie-august 2023, prin portul Constanţa au fost expediate 22,2 milioane de tone de cereale şi autoritatea portuară estimează că în acest an va fi depăşit recordul de aproximativ 25 de milioane de tone.