PEŞTERA - Şcoli reabilitate

Copiii din comuna Peştera au început noul an şcolar în unităţi de învăţămînt aproape noi. Potrivit afirmaţiilor primarului, Valentin Vrabie, administraţia locală din Peştera a depus în vara care tocmai s-a încheiat eforturi considerabile pentru ca micuţii să poată învăţa în condiţii optime, ceea ce s-a şi întîmplat începînd cu 15 septembrie. “Şcolile, care au fost construite prin anii `60, nu au suferit de-a lungul anilor nicio îmbunătăţire. În fiecare vară se făcea curăţenia de dinaintea începerii anului şcolar, dar lucrări de o asemenea anvergură nu au fost făcute niciodată“, a declarat Vrabie. Primarul a precizat că lucrările de reabilitare au constat în înlocuirea acoperişurilor, a tîmplăriei, dotarea laboratorului de informatică cu calculatoare, amenajarea de grupuri sanitare, încălzire centrală, amenajarea holurilor şi sălilor de clasă cu gresie şi faianţă. “Practic, din vechile clădiri au rămas doar zidurile. Am înlocuit tot, pentru că era nevoie. Nu se mai putea învăţa în asemenea condiţii. Am făcut în aşa fel încît şcolile să arate extradordinar şi să primim, pentru prima dată după mulţi ani, avizul sanitar de care are nevoie o astfel de instituţie pentru a funcţiona“, a mai spus Vrabie. În toate cele patru unităţi de învăţămînt studiază aprox. 500 de copii. Valoarea lucrărilor de reabilitare a şcolilor ajunge la suma de 700.000 euro, sumă din care un procent de aprox. 90% a fost alocat de Guvern, iar restul, de 10%, de Consiliul Local Peştera. El a adăugat că, în această perioadă, este în lucru la Peştera şi sala de sport, care ar trebui să fie finalizată în maximum 45 de zile. “Sala de sport va fi construită prin programul Guvernului de amenajare în mediul rural a unor astfel de spaţii”, a mai spus Vrabie.