Pet Shop Boys cere Guvernului britanic amnistierea condamnaţilor pentru homosexualitate

Grupul Pet Shop Boys se va folosi de concertul simfonic pe care îl va susţine în festivalul The Proms, în luna iulie, pentru a cere Guvernului britanic să acorde o amnistie generală pentru toţi oamenii care au fost arestaţi şi amendaţi în trecut doar pentru faptul că erau gay. The Proms, cunoscut şi sub denumirea BBC Proms, este un festival de opt săptămâni de concerte de muzică clasică şi alte evenimente muzicale organizate de BBC în sezonul estival, în fiecare an, la Royal Albert Hall din Londra.

Grupul pop Pet Shop Boys va folosi concertul său simfonic, dedicat lui Alan Turing, un pionier al computerelor moderne, ca o platformă oficială pentru a cere Guvernului britanic o amnistiere generală pentru zecile de mii de bărbaţi care au fost în trecut arestaţi, încarceraţi şi amendaţi doar pentru faptul că erau gay, înainte de depenalizarea homosexualităţii în Marea Britanie, în anul 1967. Premiera concertului simfonic ”A Man From The Future” al grupului Pet Shop Boys, alcătuit din Neil Tennant şi Chris Lowe, va avea loc în cadrul festivalului The Proms, pe 23 iulie. ”The Pardon”, ultimul cântec din acest concert, se referă la amnistierea postumă acordată de Guvernul britanic lui Alan Turing, care a fost judecat pentru homosexualitate în 1952, după ce a dezvăluit în public că avea o relaţie cu un bărbat. Neil Tennant şi Chris Lowe afirmă că se vor folosi de acest concert pentru a cere Guvernului britanic să îi amnistieze pe toţi ceilalţi bărbaţi care au fost condamnaţi pentru că erau homosexuali, înainte de depenalizarea homosexualităţii din 1967. ”Atât de multe vieţi au fost ruinate într-o perioadă atât de lungă”, a spus Neil Tennant. ”Sincer, sunt mai degrabă dezamăgit de faptul că Stonewall (un grup care militează pentru drepturile persoanelor gay) nu a făcut mai mult în acest sens. Aşa că am decis să luptăm noi pentru ei”, a adăugat muzicianul britanic.

Grupul Pet Shop Boys va fi acompaniat în acest concert de BBC Concert Orchestra şi de BBC Singers. Actriţa Juliet Stevenson va deţine rolul naratorului în acest spectacol. Piesa ”The Pardon” include cuvintele rostite de Gordon Brown, premierul Marii Britanii în 2009, care a prezentat scuze publice pentru ”tratamentul oribil” aplicat savantului Alan Turing, după ce acesta a declarat, cu sinceritate, Poliţiei britanice că a întreţinut relaţii sexuale cu un bărbat. În ciuda faptului că Alan Turing a spart codurile folosite în mesajele expediate de trupele naziste în al Doilea Război Mondial şi era un expert în computere, el a fost condamnat de Guvernul britanic şi a fost castrat chimic în 1952, ca alternativă la încarcerare. Alan Turing s-a sinucis doi ani după aceea, la vârsta de 41 de ani, deşi multe persoane, inclusiv mama lui, au crezut că moartea sa a fost un accident.

Neil Tennant şi Chris Lowe au dorit să creeze o piesă despre Alan Turing după ce au urmărit, în 2011, un documentar despre viaţa acestuia. ”Este o operă în memoria lui Turing, care invocă spiritul acestui om şi opera sa”, a declarat Neil Tennant pentru ”The Sunday Times”. ”A fost un nom care părea venit din viitor, întrucât realizările lui ştiinţifice erau atât de avansate, iar munca lui de pionierat în ştiinţa computerelor a stat la baza apariţiei muzicii electronice. Apoi, el şi-a depăşit epoca şi prin faptul că era homosexual declarat, fiind poate puţin prea onest atunci când le-a vorbit în mod deschis poliţiştilor, deşi nu ar fi avut nevoie să o facă, despre homosexualitatea lui”.