Petrecere costisitoare la Casa Albă

Casa Albă a găzduit, în secret, în 2009, în plină criză financiară, o petrecere de Halloween extravagantă, cu tema Alice în Ţara Minunilor, de al cărei decor s-a ocupat chiar regizorul Tim Burton, cu cinci luni înainte de premiera filmului său, susţine Jodi Kantor, autoarea cărţii ”The Obamas”. Casa Albă neagă însă că petrecerea ar fi fost ţinută secretă din cauza temerilor privind problemele de imagine pe care le-ar fi putut crea. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Eric Schultz, a declarat că evenimentul, de al cărui decor s-a ocupat Tim Burton şi la care a participat şi actorul Johnny Depp, costumat în Pălărierul Nebun din filmul ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”, a fost organizat pentru copiii din Washington D.C. şi pentru cei ai militarilor. ”Dacă am fi vrut ca acest eveniment să fie secret, probabil nu am mai fi invitat presa, nu am mai fi postat fotografii pe Flickr sau înregistrări video pe site-ul Casei Albe”, a declarat Eric Schultz.

În noua sa carte, intitulată ”The Obamas”, Jodi Kantor scrie că de fapt, Casa Albă era mai mult decât îngrijorată că petrecerea va afecta percepţia publicului asupra preşedinţiei. ”Oficialii Casei Albe au fost aşa de îngrijoraţi de modul în care petrecerea în stil Hollywood va fi percepută de şomerii americani sau de reprezentanţii lor în Congres, care urmau să voteze legea sănătăţii, încât evenimentul nu a fost discutat public iar contribuţiile lui Tim Burton şi Johnny Depp au trecut neobservate”, a scrie aceasta. Petrecerea, pentru care regizorul filmului ”Războiul Stelelor”, George Lucas, a închiriat costumul original al personajului Chewbacca unui participant necunoscut, a avut ca paravan un eveniment pentru presă în care cuplul prezidenţial împărţea bomboane. Preşedintele nu a purtat costum la această petrecere, dar Prima Doamnă Michelle Obama a purtat o bluză cu imprimeu similar pielii de leopard şi urechi de pisică. În interior, sufrageria principală a Casei Albe a servit ca loc de petrecere pentru copiii personalului militar şi ai administratorilor instituţiei. Potrivit cărţii, la petrecere s-a servit punci de fructe în eprubete, iar un spectacol magic a fost organizat pentru copii.