Petreceri de Sf. Mihail şi Gavriil

Ca de fiecare dată, în zile de sărbătoare, cluburile ies la înaintare cu oferte tentante pentru distracţie. Dacă ritmurile de hip-hop sunt pe placul celor cu nume de Mihail şi Gavriil, acestora le este rezervată petrecerea din clubul Crush de la noapte, unde vor încinge atmosfera rapperii Guess Who şi Grasu XXL, mai ales că organizatorii oferă câte o şampanie la masa celor care au un sărbătorit printre ei. În clubul Goblin este programată, după ora 22.30, o petrecere de Sf. Mihail şi Gavriil, cu intrare liberă şi surprize pentru sărbătoriţi. O altă astfel de petrecere cu surprize şi oferte pentru cei care îşi serbează onomastica are loc, de la aceeaşi oră, în clubul Heaven’s Hell. De asemenea, clubul El Comandante găzduieşte o petrecere tematică, intitulată „Red is Chic, Ladies”, pentru doamne şi domnişoare, care vor fi cinstite cu un long drink dacă respectă dress-code-ul. Intrarea este liberă. Petrecerea din această noapte din clubul Fratelli va fi animată de DJ-ul german Teddy-o, care vine în premieră în România.