Petro Poroşenko neagă că forţele ucrainene ar fi încercuite în Debalţeve

Preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko, a confirmat astăzi că forţele ucrainene părăsesc oraşul strategic Debalţeve, negând însă că acestea sunt încercuite de rebeli, relatează Interfax Ucraina, în pagina electronică. Forţele guvernamentale ucrainene părăsesc oraşul Debalţeve în mod organizat, cu armele şi echipamentul militar greu, a declarat preşedintele Petro Poroşenko. "Am afirmat şi am dovedit: Debalţeve este sub controlul nostru şi nu există nicio încercuire. Unităţile şi forţele noastre se retrag în mod planificat şi organizat. Ele părăsesc oraşul cu echipamentul militar, cu tancuri, cu transportoare blindate, cu artilerie, cu vehicule de tractare şi automobile", a declarat Poroşenko la aeroport, înainte de a pleca spre Donbas, astăzi la prânz. Un oficial rebel citat de serviciul de presă separatist DAN declarase că sute de militari ucraineni sunt încercuiţi de forţele separatiste în oraş. "În Debalţeve are loc o predare masivă a armelor de către forţele (ucrainene). Numărul acestor persoane este de ordinul sutelor", a afirmat el. Luptele au continuat în acest oraş în pofida acordului de încetare a focului de la Minsk, care a intrat în vigoare duminică.