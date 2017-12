Philip Seymour Hoffman, părăsit de familie din cauza drogurilor

Poliţia din New York a anunţat că tratează ca moarte accidentală trecerea în nefiinţă a actorului Philip Seymour Hoffman, la doar 46 de ani. Rezultatele autopsiei urmau să fie date publicităţii în cursul zilei de ieri, dar concluzia va rămâne aproape sigur aceeaşi: moarte indusă de supradoză de droguri. În apartamentul din New York pe care actorul îl închiria contra sumei de 10.000 de dolari pe lună, Poliţia a găsit nu mai puţin de 50 de pliculeţe cu ceea ce se presupune a fi heroină. Rezultatele testelor toxicologice şi eşantioanelor de droguri confiscate vor fi date publicităţii în trei săptămâni. Philip Seymour Hoffman a fost găsit mort, duminică, având un ac de seringă încă înfipt în mână, iar Poliţia a mai confiscat, pe lângă numeroasele pliculeţe cu heroină, şi peste 20 de ace hipodermice de seringă, folosite. Printre obiectele confiscate se mai numără o linguriţă arsă, folosită pentru prepararea drogului, şi cinci tipuri diferite de medicamente calmante. Actorul a fost găsit mort în jurul orei locale 11.15, de către prietenul său, dramaturgul David Bar Katz, şi de asistenta vedetei, Isabella Wing-Davey, care a apelat serviciile de urgenţă. La 11.30, Poliţia a ajuns la apartament.

CEA MAI CUNOSCUTĂ DINTRE VICTIME Pe multe dintre pliculeţe era trecut logo-ul „Ace of Spades” sau „Ace of Hearts”, care în jargonul consumatorilor de heroină înseamnă că drogul este amestecat cu un puternic medicament calmant, fentanil. Cele două denumiri se numără printre sutele de „branduri” folosite de distribuitorii de droguri pentru a-şi marca produsele, însă nu au mai fost descoperite pe străzile din New York din anul 2008. Compuşii letali pe care îi conţin, din cauza cărora li se mai spune şi „Bud Ice”, „Income Tax” şi „Theraflu”, au făcut peste 100 de victime în SUA în ultimul an, dintre care peste 30 numai în statul Maryland din luna septembrie încoace. Între timp, în statul Pennsylvania s-au produs deja 20 de decese asociate cu aceste droguri doar în luna ianuarie. Oficialii americani estimează că alte 22 de persoane au decedat din cauza unor supradoze de heroină-fentanil în statul Rhode Island în primele două săptămâni ale anului 2014.

Ultima lună din viaţa starului american a fost una foarte dificilă, după ce acesta s-a despărţit de iubita lui, designerul de costume Mimi O'Donnell, în vârstă tot de 46 de ani, după o relaţie de mulţi ani. Cei doi au împreună trei copii: Cooper, de zece ani, Tallulah, de şapte ani, şi Willa, de cinci ani, care îşi aşteptau tatăl la locul de joacă, situat la numai câteva zeci de metri de locuinţa actorului, în momentul în care acesta era pronunţat mort. Interogată de Poliţie, Mimi O'Donnell a declarat că sâmbătă după-amiază l-a văzut ultima dată în viaţă pe Philip Seymour Hoffman şi că acesta era drogat. De altfel, tocmai recivida actorului către consumul de droguri a dus la despărţirea lor, Mimi O'Donnell temându-se să expună copiii la problemele pe care le avea tatăl lor. Cei doi trebuiau să se vadă duminică dimineaţă şi, cum actorul nu a venit şi nici nu răspundea la telefon, Mimi O'Donnell s-a temut pentru soarta lui şi l-a rugat pe amicul lor David Katz să treacă să-l vadă. Acesta a ajuns concomitent cu asistenta actorului, la rândul său alarmată că acesta nu îi răspundea la telefon. Prieteni apropiaţi ai lui Philip Seymour Hoffman, Cate Blanchett şi Justin Theroux au vizitat-o ieri pe Mimi O'Donnell, pentru a-i prezenta condoleanţe. Familia urmează să anunţe detalii cu privire la funeralii şi organizarea unei ceremonii de rămas bun publice pentru prieteni, cunoştinţe şi admiratori.

Pe Broadway, celebrul cartier al teatrelor din New York, s-au stins luminile, miercuri seară, timp de un minut pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Philip Seymour Hoffman. Celebrul actor a jucat în trei piese pe Broadway, care i-au adus trei nominalizări la premiile Tony. Cea mai recentă dintre ele, pusă în scenă în 2012, a fost „Moartea unui comis voiajor”, de Arthur Miller. „A fost un adevărat artist care iubea teatrul (...), iar noi îi vom fi întotdeauna recunoscători pentru talentul său fără limite”, a declarat Charlotte St. Martin, directoarea Broadway League.

De la Marilyn Monroe la Philip Seymour Hoffman, mulţi actori au murit în floarea vârstei, victime ale consumului exagerat de alcool sau droguri. Cory Monteith a murit în 2013, la 31 de ani. Actorul canadian juca în serialul american „Glee” şi a fost găsit mort pe 14 iulie, la Vancouver, din cauza unei supradoze de heroină şi alcool, la câteva săptămâni după ce încheiase o cură de dezintoxicare. În rolul lui Finn Hudson, era idolul tinerilor fani ai serialului lansat în 2009.

Heath Ledger a murit la 28 de ani, în 2008. Actorul australian a fost găsit mort în apartamentul său din New York, pe 22 ianuarie, în urma unei intoxicaţii medicamentoase acute şi efectelor combinate a şase medicamente, printre care antidepresive, analgezice şi anxiolitice. River Phoenix, fratele actorului Joaquin Phoenix, a murit în 1993, la 23 de ani. O supradoză de droguri i-a provocat un stop cardiac actorului american pe 31 octombrie, la Hollywood. Pe numele său real River Jude Bottom, era şi muzician. A fost nominalizat la Oscar în 1988, la categoria cel mai bun actor, pentru rolul din „Running on Empty”.

Romy Schneider a murit în 1982, la 44 de ani. Actriţa franceză de origine germană a încetat din viaţă în apartamentul ei din Paris din cauza abuzului de somnifere şi alcool, în noaptea de 29 mai, la zece luni după moartea accidentală a fiului său, David, de 14 ani. Celebră încă de la 15 ani, când a interpretat pe ecran rolul prinţesei Elisabeth de Austria în trilogia „Sissi”, Rosemarie Magdalena Albach a fost de două ori laureată a premiului Cesar pentru Cea mai bună actriţă. Jean Seberg a murit în 1979, la 41 de ani. Actriţa americană a fost dată dispărută la sfârşitul lunii august, iar corpul ei a fost găsit pe 8 septembrie, în propria maşină, în apropierea casei sale din Paris. Ancheta a ajuns la concluzia că a fost sinucidere, decesul fiind produs de consumul exagerat de barbiturice şi alcool. Alte versiuni contrazic teza oficială, una dintre ele fiind cea a gărzii ei de corp, potrivit căreia actriţa ar fi fost asasinată. Figura frumoasei actriţe blonde se asociază cu filme din Noul Val, ca „Bonjour tristesse” şi „Breathless”.

Judy Garland a murit la 47 de ani, în 1969. Actriţa şi cântăreaţa americană, născută Frances Ethel Gumm, a murit la Londra, pe 22 iunie, din cauza unei supradoze de barbiturice. Printre filmele în care a jucat se numără „The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz” şi „A Star is Born / S-a născut o stea”. Marilyn Monroe a murit la 36 de ani, în 1962. Actriţa americană, pe numele ei real Norma Jeana Mortenson, a murit în noaptea de 5 august, în vila sa din Brentwood, aproape de Los Angeles. Moartea sa nu a fost niciodată pe deplin elucidată, versiunile fiind sinucidere, supradoză de medicamente sau asasinat politic.