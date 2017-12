PIB va scădea accentuat şi în trimestrul II, dar leul nu se va mai deprecia

Scăderea semnificativă a economiei României va continua în trimestrul al doilea şi se va atenua uşor după jumătatea anului, iar leul nu se va mai deprecia, a declarat consilierul guvernatorului BNR, Lucian Croitoru. El a mai arătat că deprecierea de pînă acum a leului va avea, în continuare, un impact mult diminuat asupra inflaţiei. \"Inflaţia urmează să scadă în acest an, trasă în jos de recesiune. Leul nu se va mai deprecia\", a explicat Croitoru. Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut în primul trimestru cu 6,4% faţă de perioada similară din 2008 şi cu 2,6% comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut. În trimestrul patru din 2008, PIB a scăzut, în termeni ajustaţi, cu 3,4% faţă de perioada iulie - septembrie, economia intrînd astfel în recesiune după două trimestre consecutive de scădere, în termeni ajustaţi sezonier. \"Românii abia încep să înţeleagă că sîntem în recesiune şi să reducă cheltuielile\", a concluzionat consilierul guvernatorului BNR. Croitoru a reiterat, ieri, prognoza de contracţie a economiei de 4% pentru acest an. La rîndul său, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anticipat că economia românească va traversa o recesiune în \"V\", cu o scădere, urmată de o revenire treptată. \"Cred în continuare că vom avea un V al recesiunii şi cred în acelaşi timp că punctul minim a fost atins în primul trimestru (...) Nu sîntem aşa dependenţi de exporturi şi avem loc de îmbunătăţire şi de creştere pe partea de agricultură\", a spus Isărescu. El a adăugat că pentru revenirea economiei este nevoie de trei lucruri: \"încredere, încredere şi încredere\". \"N-am spus niciodată şi nu spun că economia merge bine. Am spus că la ajustarea care era absolut necesară, economia a răspuns foarte bine, faţă de cum mă aşteptam, pentru că ajustarea poate să însemne chiar amputare. Atîta vreme cît economia trebui să se ajusteze apar posturi\", a spus guvernatorul. Concluzia oficialului băncii centrale subliniază faptul că o anumită normalitate va apărea pe piaţă atît la nivelul creditării, cît şi al economiei, „dar nu vom mai reveni la creşteri de peste 60% (în cazul creditării - n.r.)”.