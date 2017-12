Piciorul unui bărbat, sfârtecat de o motosăpătoare

Un bărbat din Maramureş a ajuns, ieri după-amiază, în stare critică la spital, după ce şi-a prins picioarele sub o motosăpătoare. Autorităţile au intrat în alertă în jurul orei 16.00, când un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că un muncitor a fost rănit de un utilaj agricol pe un câmp dintre localităţile Satu Nou şi Medgidia. În zonă a fost trimis un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primele îngrijiri medicale. Din cauza leziunilor grave, medicii au solicitat intervenţia elicopterului SMURD, care a transportat pacientul la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Când am ajuns, victima era conştientă. Avea un picior străpuns de dinţii motosăpătoarei, iar celălalt era luxat. Starea lui de sănătate urmează să fie stabilită după ce va fi supus unei expertize la computerul tomograf“, a declarat medicul din elicopterul SMURD, Mihai Vlad. Poliţiştii încearcă acum să afle cum a ajuns bărbatul cu picioarele sub motosăpătoare. Se pare că, la un moment dat, victima s-ar fi dus în faţa utilajului agricol, probabil ca să îl verifice, fără să oprească mai întâi motorul.