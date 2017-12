Pierdem fonduri europene pentru transport şi mediu

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a vorbit, în cadrul celei de-a 16-a ediţii a Forumului “EXPO APA”, despre situaţia absorbţiei finanţărilor de la UE de către România. El s-a arătat nemulţumit de activitatea unor consultanţi şi constructori care nu au respectat contractele semnate prin sistemul de achiziţii publice. Teodorovici a spus că rata de absorbţie a banilor europeni prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu este de doar 32%. “Pentru 2014, am depus în Comisia europeană cereri în valoare de 247 de milioane de euro, dar plăţile făcute către beneficiar, până în prezent, sunt de 134 de milioane de euro, în condiţiile în care România are de cheltuit anul acesta de la UE 700 milioane de euro în facturi”, a spus Teodorovici. Pentru anul viitor, sumele pe care Comisia Europeană le alocă pentru proiecte României sunt chiar mai mari, de 2,3 miliarde de euro, pe care românii trebuie să le cheltuie accesând proiecte europene. Ministrul a prezentat statistica referitoare la operatorii de apă şi proiectele pe care le au în circuitul de accesare a fondurilor. “Din 41 de operatori de apă, doar 13 proiecte au documentaţia în stadiul în care trebuie să organizeze licitaţiile, 15 sunt în întârziere şi nu sunt încă în sistemul de achiziţii publice, iar 17 proiecte se află încă la stadiul de obţinere a avizelor şi aprobărilor la Programul Operaţional Sectorial de Mediu”, a arătat ministrul. “Proiectele care nu se termină în 2015 vor fi împărţite în două faze, acolo unde este posibil, iar faza nouă va fi finanţată din vechiul plan financiar (2007 - 2013). Din păcate, suma decupată din planul financiar 2007 - 2013 cheltuită în noul val, 2014 - 2020, va fi calculată ca pierdere pentru România”, a arătat oficialul. El a tras un semnal de alarmă, amintind că România şi-a luat angajamentul să se conformeze cu reglementările UE în domeniul apei pentru două termene, în 2015 şi 2018, şi dacă nu vom respecta aceste termene vom primi amenzi extrem de importante. Ministrul a spus că va lua măsuri extrem de dure pentru constructorii care nu respectă contractele, care vor merge până la rezilierea acestora. “Există un risc ridicat ca, anul viitor, România să piardă fonduri importante pe transport şi pe mediu dacă nu vom aplica pe fiecare contract măsuri de sancţionare şi chiar reziliere”, a explicat Teodorovici. Totuşi, el a spus că sunt şi firme cu care a colaborat foarte bine, de exemplu, SC RAJA SA, care are cele mai multe contracte câştigate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu.