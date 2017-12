“Pînă în prezent, România nu a atras niciun leu din sumele post-aderare pentru investiţii”

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL) va avea, în acest an, un buget de 3,74 miliarde lei, reprezentînd 0,64% din PIB şi 1,81% din bugetul general, la care se adaugă suma de 950 milioane lei, reprezentînd un credit angajament. Declaraţia a fost făcută, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, de către ministrul MDRL, Vasile Blaga. Bugetul din acest an este cu peste 20% mai mare faţă de cel din 2008, însă Blaga spune că datoriile cumulate ale ministerului însumează 137,7 milioane lei, un nivel de zece ori mai mare faţă de începutul anului 2008, cînd se cifrau la 12,5 milioane lei. Datoriile se regăsesc în toate programele derulate de minister, cu fonduri de la buget. \"Dacă ministerului nu i s-ar fi luat la ultima rectificare 160 milioane lei, este clar că domnul Borbely (n.r. - fostul ministrul Laszlo Borbely) reuşea să plătească toate datoriile restante\", a spus Blaga. În acest an, ministerul şi-a propus să livreze 5.900 de apartamente, iar în 2010, alte 10.000 de unităţi, prin programul pentru tineri al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), precum şi prin cel de locuinţe sociale şi pentru chiriaşii evacuaţi. În perioada 2001-2008 au fost construite cu fonduri de la bugetul de stat 26.000 de locuinţe, din care 22.500 prin ANL. În cadrul conferinţei de ieri, Blaga a avansat ideea că s-ar putea reduce cu aprox. 20% fondul de salarii al ministerului şi cu 14% numărul de salariaţi, însă mai întîi va prezenta o analiză primului ministru şi Guvernului, în martie. În prezent, ministerul are 620 de funcţii şi un total de 1.400 de angajaţi, inclusiv unităţile din subordine. \"Este posibilă reducerea cu 14% (n.r. - a numărului de angajaţi), fără a afecta sub nicio formă buna funcţionare a ministerului\", a spus ministrul. Prin modificarea hotărîrii de guvern de organizare şi funcţionare a ministerului, Blaga a redus pînă în prezent numărul de direcţii generale de la 33, la 26 şi numărul posturilor de conducere de la 87, la 70. MDRL are ca principale domenii de activitate planificarea, dezvoltarea teritorială, cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională, urbanismul şi amenajarea teritoriului, construirea de locuinţe. În aceste domenii, ministerul gestionează 48 de programe finanţate din fonduri europene şi naţionale. Potrivit afirmaţiilor lui Blaga, ministerul are în vedere creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene prin Programul Operaţional Regional (POR), în condiţiile în care, pînă în prezent, România nu a atras niciun leu din sumele post-aderare pentru investiţii. \"După cum se poate observa, avem fonduri importante pentru programe de investiţii, însă este foarte important ca autorităţile locale şi constructorii să se mobilizeze, astfel încît să cheltuim aceste sume\", a precizat Blaga. Ministerul estimează, că în 2009, vor fi semnate 539 de contracte, în valoare de circa 696,14 milioane euro, plăţile estimate fiind de 325,52 milioane euro, din care 225 milioane euro reprezintă fonduri nerambursabile. Începînd din 5 ianuarie, procedurile de evaluare şi verificare a proiectelor depuse spre finanţare prin POR au fost simplificate şi reduse în medie cu 90 de zile. La 31 decembrie 2008, prin POR erau încheiate 40 de contracte, în valoare de 338,61 milioane euro, iar la 19 ianuarie 2009, se mai aflau în curs de avizare internă 15 contracte, cu o valoare totală de 106,96 milioane euro. În ceea ce priveşte programele de cooperare teritorială europeană, în 2009 sînt estimate proiecte în valoare de 27,4 milioane euro, din care 13 milioane euro din fonduri europene. Ministrul Blaga a precizat că pentru programele de preaderare PHARE CES şi PHARE CBC, anul 2009 va fi unul de vârf privind plăţile, valoarea estimată fiind de 244 milioane euro, din care 165 milioane euro fonduri europene.