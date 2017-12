Plajele din Eforie, total nepregătite să primească turişti

APEL CĂTRE BUCUREŞTI Autorităţile constănţene au cerut de nenumărate ori ca plajele să treacă în ograda primăriilor pentru o mai bună administrare. Primarii sunt cei care cunosc cel mai bine problemele legate de plaje cu care se confruntă şi nu o instituţie publică coordonată de la Bucureşti, aşa cum se întâmplă în prezent. Din nefericire pentru turiştii care preferă litoralul românesc dar şi pentru cei care locuiesc lângă mare, cu fiecare an care trece nu există niciun fel de îmbunătăţire în aspectul plajelor, chiar dacă instituţiile abilitate susţin tocmai contrariul. La Eforie, autorităţile locale susţin că plaja este total nepregătită să primească primii turişti. Primarul Ovidiu Brăiloiu atrage atenţia că, an de an, turiştii şi hotelierii întocmesc mii de reclamaţii către primărie în care se plâng de starea plajelor şi, cel mai probabil, asta se va întâmpla şi în acest an dacă, în scurt timp, nu se vor lua măsurile care se impun. Cei mai mulţi turişti reclamă mizeria de pe plajă, furturile şi comerţul ilegal. Din acest motiv, Brăiloiu susţine şi el trecerea plajelor în administrarea autorităţilor locale. „Pe parcursul săptămânii trecute şi ieri (n.r. - marţi) am făcut inspecţii pe toate sectoarele de plajă din Eforie Nord şi Eforie Sud. Fac acest lucru în fiecare an la început de sezon, pentru că oraşul Eforie trăieşte, în principal, din turism şi este în interesul nostru să asigurăm cele mai bune condiţii pentru turişti. Am constatat însă că plajele sunt, din nou, nepregătite pentru sezon”, a declarat primarul din Eforie.

„TOLERANŢĂ ZERO LA ORICE ABATERI” În plus, Brăiloiu recomandă responsabililor de administrare a plajelor dar şi firmelor care au închiriat sau subînchiriat sectoare de plajă să nu-şi bată joc de veniturile celor câteva mii de familii din oraş care trăiesc din turism. „Le garantez celor care administrează plajele că voi avea toleranţă zero la orice abatere şi la orice acţiune care va prejudicia turismul din Eforie”, a menţionat primarul.