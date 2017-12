Platani plantați în ”67 de minute în folosul comunității”

Ambasada Africii de Sud la București și Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța, în parteneriat cu Primăria Municipiului, organizează luni, la instituția de învățământ superior, între orele 11.00 și 13.00, masa rotundă “Universal Vision of the Role of Youth in building a better world - Mandela Ubuntu Principles”. Aceasta face parte dintr-un cadru mai larg de cooperare în domeniul educației între cele două instituții și își propune să promoveze principiile filosofiei Ubuntu, larg răspândită după tranziția Africii de Sud la democrație sub președinția lui Nelson Mandela, filosofie care poate fi rezumată în expresia: ”Eu sunt pentru că tu ești”. La manifestare vor participa membri ai corpului diplomatic și alte ilustre personalități, oficialități locale, cadre didactice și studenți. Manifestarea va cuprinde ”67 de minute în folosul comunității”, acțiune de voluntariat desfășurată de tineri, care se va încheia cu plantarea a șapte puieți de platan în parcul Casei de Cultură. Tinerii, voluntari ai Universității ”Andrei Șaguna”, Colegiului Național de Arte și Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, vor asigura toaletarea parcului, între orele 12.00 și 13.00, dăruind comunității 67 de minute de voluntariat, corespunzătoare, în mod simbolic, celor 67 de ani de luptă a lui Mandela pentru democrație. Pomii vor fi plantați de ambasadorul Africii de Sud, Excelența Sa Thenjiwe Ethel Mtintso, trei tineri care vor reprezenta instituțiile de învățământ implicate, primarul municipiului Constanța, președintele Consiliului Județean și prefectul județului Constanța.