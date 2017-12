Platini îl susţine, cu titlu personal, pe prinţul Ali Bin Al-Hussein al Iordaniei

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a anunţat, ieri, că îl susţine pe prinţul Ali Bin Al-Hussein al Iordaniei la şefia FIFA, în dauna elveţianului Joseph Blatter. „Nu am drept de vot la aceste alegeri, dar îl susţin, cu titlu personal, pe prinţul Ali Bin Al-Hussein al Iordaniei. Sunt convins că Ali, pe care îl cunosc de mulţi ani, ar fi un mare preşedinte al FIFA. Are toate calităţile. Este preşedintele federaţiei din ţara sa de 15 ani, este membru în Comitetul Executiv al Confederaţiei Asiatice şi vicepreşedinte al FIFA”, a spus Platini, care a precizat că nu are nimic cu actualul preşedinte, dar consideră că este momentul unei schimbări. „Am spus de mai multe ori că FIFA are nevoie de un nou lider, de sânge proaspăt şi de aer curat. Nu am nimic cu Blatter, este un om pe care îl apreciez şi îl respect în particular şi pe care l-am ajutat la alegerile precedente. El a făcut lucruri bune şi a luat decizii corecte în momente critice. Dar cred că vine un moment în care trebuie să te retragi, nu să te agăţi de un scaun. Acelaşi lucru l-a spus Blatter când a candidat împotriva lui Lennart Johansson”, a precizat Platini.

Actualul preşedinte al FIFA, Joseph Blatter, şi prinţul Ali Bin Al-Hussein al Iordaniei sunt singurii candidaţi rămaşi în cursa pentru şefia forului mondial. În vârstă de 79 de ani, Blatter este considerat mare favorit la alegerile din 29 mai. Elveţianul se află la al patrulea mandat de preşedinte al FIFA, for pe care îl conduce din 1998. „Lui Blatter îi este pur și simplu frică de viitor pentru că și-a pus viața în slujba instituției până la punctul în care el se identifică complet cu FIFA. Dar dacă el iubește cu adevărat FIFA, ar trebui să pună interesele ei deasupra celor personale”, a mai spus Platini, care a refuzat să candideze la președinția FIFA și l-a criticat pe Blatter pentru că și-a încălcat promisiunea făcută în 2011, că acest mandat va fi ultimul în fruntea FIFA.