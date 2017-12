Ploi cu praf saharian amenință România

Va curge din cer apă cu noroi peste România, avertizează meteorologii de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), care au emis o atenționare de instabilitate atmosferică accentuată şi ploi însemnate cantitativ, începând de sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 11.00, și până luni, 11 aprilie, la ora 23.00. Praful saharian ar urma să ajungă la noi în țară în acest interval de timp. De asemenea, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, în cursul zilei de sâmbătă, în jumătatea vestică a teritoriului şi în zonele de munte, iar începând cu noaptea de sâmbătă spre duminică (9/10 aprilie), mai ales în regiunile sudice, centrale şi ulterior în cele estice. Cantităţile de apă vor depăşi local 20 l/mp şi izolat, îndeosebi în zonele de deal şi de munte, 40 - 50 l/mp. Ploile vor avea şi caracter torenţial şi vor fi însoţite de descărcări electrice şi izolat de grindină. Sâmbătă, în Dobrogea, vremea va fi caldă, însă nu și pe litoral și în Deltă. Deși la nivelul regiunii maximele se vor încadra între 18 și 23 de grade Celsius, pe litoral temperaturile maxime nu vor depăși 13 grade C. Duminică, maximele vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade C în Dobrogea, iar minimele între 9 și 11 grade C. ”Precipitaţiile prognozate pentru intervalul 8 - 11 aprilie în România pot antrena spre sol particulele de praf saharian, dar în concentraţii reduse”, au precizat meteorologii de la ANM, într-un comunicat. Cu particule de praf purtate de vânt tocmai din Sahara, care au murdărit caroseriile mașinilor, străzile și hainele oamenilor care au avut ghinionul să fie afară când a început ploaia, ne-am confruntat și în trecut, inclusiv la Constanța. Acest aer încărcat îi poate afecta pe alergici sau pe cei care suferă de boli respiratorii, avertizează medicii.