Plouă în Dobrogea!

Meteorologii au anunțat ploi miercuri, 16 decembrie, în Dobrogea. Vremea va fi în general închisă, însă normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult noros ziua. Precipitaţii vor fi slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 5 grade Celsius, iar cele minime între -4 şi -1 grade C. Joi, 17 decembrie, vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 4 grade C, iar cele minime între -4 şi 0 grade C. Noaptea, izolat va fi ceaţă. Vineri, 18 decembrie, vremea se menţine relativ normală termic. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 5 grade, iar cele minime între -3 şi 1 grade. Noaptea, izolat va fi ceaţă. Sâmbătă, 19 decembrie, vremea va fi în general frumoasă şi în încălzire. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 şi 8 grade C, iar cele minime între -1 şi 4 grade C. Noaptea, izolat va fi ceaţă.