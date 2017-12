PMP, un partid tot mai străveziu

Încă o zi, încă o ruptură în PMP, ultima creație politică a lui Traian Băsescu. Partidul creat pentru ca Elena Udrea să fie și ea președinte de formațiune politică a mai pierdut un om din autointitulatul grup al intelectualilor, pe Adrian Papahagi. Nu vă gândiți că demisia ar fi fost anunțată într-o conferință de presă sau măcar printr-un comunicat, așa cum se face în politică. În acest partid care trâmbițează doar o forță virtuală, atât demisiile, cât și comunicările oficiale se fac în mediul virtual, pe Facebook sau pe blog. Cam asta am aflat în ultima perioadă despre PMP. Udrea scrie pe blog, demisiile se dau pe Facebook. Ce-i drept, întâlnirile față în față ale șefei PMP cu poporul s-au soldat mai degrabă cu confruntări fizice (la Nana) sau apostrofări verbale dinspre oameni și amenințări proferate la adresa acestora de către persoane din anturajul Elenei Udrea (la Constanța). Concluzia? Mediul virtual pare mult mai sigur pentru pemepiști.

Revenim la demisie. Adrian Papahagi a demisionat din PMP, a anunțat asta pe Facebook și nu a pierdut ocazia să spună câteva cuvinte de duh la adresa Elenei Udrea. ”Îmi pare rău de fiecare clipă, fiecare efort, fiecare naivitate îngropate în proiectul PMP, confiscat de Elena Udrea. O consider pe Elena Udrea un produs periculos al noii generații de politicieni. Regret nesfârșit eșecul proiectului inițial al PMP: am fost cinstit atunci când am bătut țara și televiziunile, spunându-le oamenilor că e un partid altfel. Când n-am mai crezut acest lucru, n-am mințit. Am demisionat din PMP. Nu mă mai interesează partidele, îmi văd de universitate”, a scris Papahagi, încheindu-și postarea cu băsescianul "Adio, PMP!". Amintim că, imediat după congresul PMP în care Elena Udrea a fost aleasă președinte al partidului, Teodor Baconschi, un alt membru al "grupului intelectualilor din PMP", a demisionat din formațiune. Referindu-se atunci la demisia lui Baconschi, Papahagi spunea: "Eu, fiind mai tânăr, mai rabd o vreme. Mă întreb, arghezian: "dar, Doamne, până când?"". Ei bine, până ieri.

CINE PLĂTEŞTE DATORIILE PMP? Și scurgerile de personal nu se opresc aici. Și Teodor Paleologu a avut poziții rebele și pare înclinat să spună "adio, PMP", iar deputatul Aurel Nicolae a şi făcut-o. În ritmul ăsta, în PMP riscă să rămână doar Udrea, cu alți câțiva afini băsescieni, reprezentați la Constanța de purtătorul de cuvânt Claudiu Palaz.

Elena Udrea a mai încasat zilele astea și alte scatoalce verbale, venite tot de pe partea dreaptă a scenei politice, mai ales după osanalele închinate de aceasta lui Băsescu. Preşedintele Forţei Civice, Mihai-Răzvan Ungureanu, a declarat, luni, că rolul Elenei Udrea în politică este "profund toxic", menţionând că unul dintre cei care au contribuit la despărţirea de Traian Băsescu a oamenilor de calitate care au lucrat cu acesta, în timp, este liderul PMP. Ieri, Baconschi a revenit cu declarații incendiare, dând din casă despre modul în care se fac listele de candidați la PMP. El a relatat că i s-au cerut, ”cu scandaluri și insulte”, 100.000 de euro pentru a fi ”tolerat” pe locul 3, considerat eligibil, pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare. Și așa atârnăm în cununa de scandaluri legate de "preacurații" de la PMP încă o acuzație de șpagă.