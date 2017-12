PNL promite apă gratis pentru toți românii

10:59:41 / 15 Decembrie 2016

se poate apa gratuita!

inainte sa va repeziti a scrie e bine sa mai si ganditi. exista tari unde apa casnica nu e platita in nici un fel, nu exista apometre. apa face parte din drepturile omului. nu poti lipsi omul de apa. ganditi ca sunt saraci care nu pot platia apa, apometrele, verificarile, resigilarile etc. romania are apa, rauri, lacuri, dunarea. omul asta chiar nu face propaganda electorala, este bine intentionat. nu sunt in nici un partid eu si nu-i tin partea, nici nu-l cunosc si nici in ce oras este el, dar tin la ideia lui la care si eu ma gandisem (mai ales ca am trait intr-o tara mare, dezvoltata de 100 de ori cat romania si unde apa nu e cu apometre si este nelimitata pentru consumul casnic) care poate ajuta pe toata lumea da mai putin armata de functionari si instalatori care profita si ale caror costuri sunt trecute pe metrul cub de apa. munca lor este inutila in societate, ei nu produc nimic. costul apei ar reveni muuult mai mic la bugetul fiecarei primarii pentru ca ar disparea aceste costuri suplimentare cu functionari, apometre, sigilii, verificari, resigilari etc. va rog sa mai si ganditi!!!!!