PNL va cere sesizarea CC în legătură cu ordonanţa privind deconcentratele

Prim-vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, că partidul are pregătită o solicitare către Avocatul Poporului pentru ca instituţia să sesizeze Curtea Constituţională a României (CCR) în legătură cu ordonanţa de urgenţă privind conducerea instituţiilor deconcentrate, imediat ce aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial şi va acorda asistenţă juridică celor care vor fi afectaţi de consecinţele actului normativ. Orban a spus că, din informaţiile pe care le are, Guvernul a solicitat Monitorului Oficial să păstreze spaţiu pentru publicarea ordonanţei de urgenţă prin care sînt excluşi din Corpul funcţionarilor publici directorii şi directorii adjuncţi ai instituţiilor publice deconcentrate. El a afirmat că, din informaţiile sale, Monitorul Oficial va publica marţi ordonanţa cu pricina, liberalii urmînd să depună imediat o soliticitarea către Avocatul Poporului. De asemenea, Orban a anunţat că PNL va depune plîngere penală “împotriva fiecărui membru al Guvernului”, pentru abuz în serviciu împotriva interesului privat, în cazul ordonanţei de urgenţă care prevede scoaterea din categoria funcţionarilor publici a directorilor şi directorilor adjuncţi ai instituţiilor publice deconcentrate. El a amintit că PNL a atacat la Curtea Constituţională legea de modificare a statutului funcţionarilor publici, care vizează scoaterea din corpul funcţionarilor publici a conducătorilor instituţiilor publice deconcentrate. Liderul liberal a precizat că, din informaţiile pe care le are de la CCR, instituţia urmează să se pronunţe în legătură cu respectiva lege pe 6 mai şi că, cel mai probabil, actul constituţional va fi declarat neconstituţional. Potrivit ordonanţei privind conducerea instituţiilor deconcentrate, acestea vor include posturi de director coordonator cu un contract de management pe maximum patru ani, funcţiile ce conferă calitatea de ordonator credite, inclusiv contractuale, din aceste servicii vor fi desfiinţate, posturile de conducători fiind echivalate celor de secretar de stat. Şi inspectorii şcolari generali, cei adjuncţi şi directorul Casei Corpului Didactic vor fi angajaţi pe baza unui proiect şi a unui contract de management educaţional. Adoptarea ordonanţei de urgenţă în acest sens a fost anunţată, joi, de către liderul PSD Mircea Geoană, care a precizat că, tot joi, actul normativ ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial. Geoană a arătat că ordonanţa aprobată de Guvern va ajuta la aplicarea politicii guvernamentale prin schimbarea mai facilă a directorilor de deconcetrate.