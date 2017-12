PNL va contesta la CCR procedura de vot din Camera Deputaților

Copreşedintele PNL Alina Gorghiu a anunțat, miercuri, că liberalii va contesta la CCR procedura în cazul celor 8 legi, printre care şi cea a defăimării, votate din nou miercuri de Camera Depuților, afirmând că este o premieră în istoria Parlamentului.

''Sunt în faţa unui spectacol între găştile de la PSD, pentru că mie nu îmi este clar care este problema. Cert este că este pentru prima dată, în Parlament, când o lege care a fost respinsă sau un set de legi care au fost respinse de Camera Deputaţilor au fost repuse votului la interval de o săptămână'', a declarat copreşedintele PNL Alina Gorghiu.

Ea a afirmat că deputaţii PNL nu au votat pentru a nu lua parte la această încălcare a legii și a afirmat că PNL va contesta la CCR procedura de vot.

"'Ca să înţelegeţi miza care stă la baza încălcării Constitiţiei şi Regulamentului vă spun doar atât: legea defăimării. De fapt, domnul Dragnea pentru a-şi satisface un orgoliu personal şi pentru a-şi vedea legea devenită realitate sau reintrodusă în circuitiul legislativ, aşa cum s-a întâmplat, a călcat în picioare un sistem electoral de vot care funcţiona în mod corect şi pentru care conducerea Camerei a plătit nici mai mult, nici mai puţin decât 500.000 de euro, şi-a călcat în picioare colegii şi un Regulament pe care l-a tot încălcat. Motiv pentru care am ales să nu fim parte la acestă încălcare a legii, am părăsit plenul, am refuzat să votăm sau să revotăm nişte legi care erau deja erau votate de Camera Deputaţilor şi vom contesta la CCR, pe motive extrinseci, toată această procedură, pentru că nu mi se pare normal ce se întâmplă'', a spus Gorghiu.

Copreşedintele PNL a mai precizat că până săptămâna viitoare liberalii vor lucra la sesizarea către CCR pe procedură.

Ea a afirmat că nu înţelege de ce Liviu Dragnea are ''aşa o mare dorinţă în a-şi promova o lege controversată, pe care Camera Deputaţilor nu dorit-o, societatea românească a criticat-o, o lege care oricum va fi atacată de PNL la CCR, pe motive de încălcare flagrantă a Constituţiei, a dreptului la liberă exprimare''.

''De ce vrea în continuare să îşi lipească numele de legea defăimării, de cenzură, în general, chiar nu pot să înţeleg'', a conchis ea.