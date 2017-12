Polițiști condamnați pentru fapte de corupție!

10:36:04 / 09 Februarie 2015

as este

am auzit si eu. s-au organizat doua flagrante. seful de post nu a participat la negocieri cu acel politist acoperit. ni nu a primit bani. el nu stia de bani. ca sa-l infunde, procurorul l-a arestat arestat pe cel care a luat spaga si l-a pus sa faca un denunt impotriva sefului de post. in baza denuntului l-a implicat in dosar, trimis in judecata si condamnat. seful de post nu a luat bani de la mituitor si nu a participat la faptele de furt. 2 dintre cei care au fost primsi in flagrant si au luat mita, pentru ca l-a ajurtat pe procuror, au fost facuti martori. asta este justitia independenta.