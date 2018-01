Poliţia Cobadin are un nou şef

În urma concursului cîştigat săptămîna trecută, scms. Samir Abdul-Veli, a fost instalat, ieri, în funcţia de şef al Postului de Poliţie Cobadin, de adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), cms. şef Adrian Rapotan. Funcţia era vacantă, din ianuarie 2006, dată la care fostul şef, cms. Ionel Ioniţă, a fost numit la conducerea Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Pînă în prezent, interimatul a fost asigurat de ag. şef Virgil Bălan. Fost şef al Biroului Cercetări Penale din cadrul Poliţiei Basarabi, scms Samir Abdul-Veli a fost învestit în funcţie, vinerea trecută, printr-un ordin semnat de comandantul IPJ Constanţa, chestorul Mircea Vasile Bîrgoz. „Sînt foarte bucuros de această realizare, iar pe viitor, am de ce să fiu optimist, deoarece Postul de Poliţie Cobadin va deveni Birou de Poliţie. Am fost informat că această transformare va avea loc în toamna acestui an, demersurile necesare în acest sens fiind făcute de mai multă vreme. În acest context, vor fi alocate fonduri pentru modernizarea clădirii în care ne desfăşurăm activitatea şi vor mai fi angajaţi doi sau trei poliţişti”, a declarat scms. Abdul-Veli Samir, noul şef al Postului de Poliţie Cobadin.