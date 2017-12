Poliția germană caută un tunisian, pentru atacul de la Berlin

Tragedia de la Berlin se poate repeta oriunde și oricând, mai ales că autorul sau, mai nou, autorii sunt încă în libertate și înarmați. Acum, poliția germană caută un tunisian, dar există voci care vorbesc despre mai mulți teroriști. Din păcate, prinderea acestora nu va învia morții și, mai ales, nu va pune capăt terorii instalate de creștini în țările musulmane și de musulmani în țările creștine.

Poliţia din Germania se află în căutarea unui tunisian al cărui document de identitate a fost găsit în camionul care a intrat într-un târg de Crăciun, luni seară, la Berlin, anunţă publicaţiile germane. Potrivit informaţiilor difuzate de ”Allgemeine Zeitung”, bărbatul de 21 sau 23 de ani este cunoscut sub trei identităţi diferite. Documentul de identitate găsit în camion este unul oferit unui imigrant a cărui cerere de azil a fost respinsă. Potrivit ”Spiegel”, individul, pe nume Anis A., s-a născut în 1992, în oraşul tunisian Tataouine. Un permis de şedere temporară a fost găsit sub scaunul din cabina camionului. Presa germană a mai anunţat că o operaţiune a poliţiei are loc în landul Renania de Nord-Westfalia, însă nu există deocamdată detalii legate de acest aspect.

Ministrul german de Interne, Thomas de Maiziere, a declarat că autoritățile studiază mai multe piste în legătură cu atacul de la Berlin. ”Am primit un mesaj de revendicare din partea așa-numitului Stat Islamic, care nu este decât o bandă de teroriști. Până acum nu existase nicio revendicare”, a declarat De Maiziere. Reţeaua Stat Islamic, care ocupă teritorii în Siria şi Irak, a revendicat, marţi seară, atacul terorist. De Maiziere a mai precizat că nu este exclus ca autorul atacului să fie încă în libertate. Suspectul pakistanez reţinut luni seară a fost eliberat, o decizie previzibilă, după ce poliţia nu a putut demonstra că a fost implicat în atentat. Anchetatorii nu au reuşit să găsească nicio dovadă materială care să facă legătura între solicitantul de azil pakistanez şi utilizarea TIR-ului cu care a fost comis atacul. Potrivit BBC, autoritățile germane ar fi precizat că mai mulți suspecți ar putea fi în libertate și este posibil ca aceștia să fie înarmați. Pe străzile din Berlin au fost desfășurate forțe de securitate suplimentare.

Cel puţin 12 persoane au murit, iar alte 48 au fost rănite, dintre care 16 se află internate în stare gravă, în atacul cu camion comis luni seară într-un târg de Crăciun din capitala Germaniei. Este al treilea atac cu camion revendicat de organizaţia fundamentalistă sunnită Stat Islamic în ultimele luni. În noiembrie, un simpatizant SI a lovit cu o camionetă un grup de persoane, rănind 11, la Universitatea din Ohio (SUA). În iulie, un terorist a omorât 86 de persoane, cu un camion, în oraşul francez Nisa.