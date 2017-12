Poliţist muşcat de faţă în timpul unei arestări

Poliţiştii din Medgidia s-au confruntat, duminică noaptea, cu un caz deosebit în care trei tineri aburiţi de alcool au luat la bătaie doi agenţi de poliţie şi l-au muşcat pe unul dintre aceştia de faţă. Anchetatorii au stabilit că fraţii Constantin şi Florentin Ionescu, de 24 ani şi respectiv 18 ani, împreună cu Lucian Nicolae, zis „Costel”, de 22 de ani, au băut într-un bar din oraş şi apoi au luat un taxi pentru a merge acasă. Din cauza denivelărilor de pe şosea, tinerii s-au enervat şi l-au luat la bătaie pe şofer. Acesta a sunat la 112 şi, în scurt timp, la faţa locului a ajuns o patrulă de poliţie formată din ag. Sali Samir de la Poliţia Medgidia şi poliţistul comunitar Adrian Alexe. Oamenii legii le-au cerut tinerilor să se legitimeze, moment în care au fost atacaţi de cei trei agresori cu pumnii. În învălmăşeala creată, poliţistul Sali Samir a fost muşcat de faţă de Constantin Ionescu, iar poliţistul comunitar Adrian Alexe a primit un pumn în ochi de la Florentin Ionescu. Poliţiştii spun că tinerii au reuşit să fugă fiind reţinuţi după aproape două ore de la incident. Ieri, cei trei agresori au fost audiaţi de procurori, care au propus instanţei arestarea lor preventivă sub acuzaţiile de loviri şi alte violenţe, ultraj contra bunelor moravuri şi ultraj contra autorităţilor. Constantin Ionescu se apără şi pune pe seama alcoolului agresiunile săvîrşite: „Eram beat şi am încercat să mă apăr de poliţistul care încerca să mă bage în dubă. L-am muşcat de obraz”. Şeful Poliţiei Medgidia îi acuză pe colegii taximetristului care au asistat la scena agresiunii fără a interveni. „Erau patru taxiuri de la aceeaşi firmă. Nimeni nu a intervenit să-i ajute pe poliţişti. Au stat în maşini şi au privit la ce se întîmplă”, a declarat şeful Poliţiei Medgidia, cms Vasile Dăogaru. „Mi se pare inadmisibil să ataci poliţistul doar pentru că te legitimează. În 24 de ore am finalizat urmărirea penală şi am trimis dosarul pe rolul instanţei”, a declarat Theodor Niţă, procurorul de caz. Ieri, magistraţii au hotărît judecarea agresorilor în stare de libertate. Poliţiştii spun că pedeapsa maximă ce poate fi primită de agresor în cazurile de ultraj este de numai trei ani, în timp ce un şofer care se urcă beat la volan poate primi cinci ani. Oamenii legii spun că tot mai des se confruntă cu astfel de cazuri şi sînt nemulţumiţi de faptul că guvernanţii rămîn surzi la solicitările făcute prin intermediul sindicatului naţional privind modificarea prevederilor legale în aceste cazuri.