Poliţistul Popescu, latifundiar bugetar

Comisarul-şef Victor Popescu este una şi aceeaşi persoană controversată cu cea pomenită în ultimii doi ani în mass media centrală şi locală, într-o serie de articole referitoare la poliţişti care au obţinut averi uriaşe, suspect de repede, avînd în vedere faptul că singura sursă de venit pe care au avut-o la dispoziţie a fost salariul de bugetar. De altfel, pe seama acestor articole reunite sub genericul “Vile cu epoleţi” s-a făcut mare vîlvă în decursul ultimilor ani... După ce şi-a început cariera în 1985, ca ofiţer în Serviciul de Combatere a Fraudelor Economice din judeţul Mehedinţi, Popescu a fost detaşat, în 1990, pe litoral, la acelaşi serviciu. În 2000, a fost numit şef al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate din Constanţa, iar între anii 2001 - 2005, a fost şeful Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate, perioadă în care au avut loc celebrele lupte de stradă dintre clanuri de tip mafiot, şi care continuă şi în prezent, cînd Victor Popescu este comandantul IPJ Constanţa.

Ziarele au publicat, de-a lungul timpului, articole în care au fost subliniate o serie de chestiuni absolut suspecte în privinţa averii dobîndite de bugetarul Victor Popescu. „Locuieşte în Mangalia, într-o vilă somptuoasă, pe care chiar el a apreciat-o la numai aprox. două miliarde şi jumătate de lei vechi. Poliţistul afirmă că a dobîndit-o în urma căsătoriei şi, din acest motiv, este trecută pe numele soţiei sale. Soţie care, de asemenea, mai are şi un apartament de două camere în Mangalia, achiziţionat cu 435.650.000 de lei vechi. Sîntem ispitiţi să considerăm ca soţia domnului Popescu este o adevarată mină de aur, pentru că tot dumneaei este posesoarea a două hectare de teren agricol, la Albeşti, dobîndite pe Legea 18/1991. Aceeasi soţie mai are încă un teren de 1.100 metri pătraţi, în Vama Veche. Pe acesta l-a cumpărat cu suma modică de 50 de milioane de lei vechi, demnă de o premiere din partea agenţiilor imobiliare. Oricum, acest teren a fost închiriat, şi din turism aduce 100 de milioane de lei vechi. În posesia familiei Popescu se mai află două autoturisme scumpe, un Volkswagen Passat şi un Ford Focus. Piesa de rezistenţă în domeniul auto este o maşină de colecţie, un ARO M 461, fabricat în 1964. Tot ca o reuşită imobiliară este şi faptul că Victor Popescu a reuşit să vîndă, în 2004, un apartament, cu suma de 40.000 de dolari. Apartamentul era situat în... Strehaia”, scria, anul trecut, un cotidian central. Un alt articol arăta cîtă baftă a avut Popescu, un împătimit al jocului de noroc 6 din 49, al Loteriei Române. El a cîştigat, în mai 2004, suma de 700.000.000 de lei vechi, în timp ce, cu numai un an înainte, acelaşi poliţist mai obţinuse 169.000.000 de lei vechi, tot la 6 din 49.

Somptuoasa vilă a comisarului Popescu a reprezentat anul trecut un subiect fierbinte pentru mass media, poliţistul afirmînd că şi-a făcut o vilă de miliarde cu bani cinstiţi. „Casa e munca mea şi a muierii mele de 50 de ani, la care am muncit o viaţă întreagă”, declara, senin, Popescu, în august 2005. Nu se înţelege de ce nu au toţi românii care au muncit cinstit o asemenea casă, din moment ce comisarului i-a fost aşa de uşor!? Apropo de casă, aceasta a fost dobîndită, într-adevăr, după ce s-a recăsătorit. În toamna anului trecut însă, cotidianul “Telegraf” a prezentat, pe larg, cum, de fapt, înainte de a-şi depune declaraţia de avere iniţială, Popescu a divorţat, pentru ca apoi să se recăsătorească cu aceeaşi persoană, care a revenit în sînul familiei, cu tot cu bunurile dobîndite înainte de divorţ... În acest mod, Popescu a evitat să completeze declaraţia de avere cu toate bunurile familiei.

Reamintim că numele lui Popescu a fost vehiculat şi în cadrul dispariţiei misterioase, în 1997, a unui tir cu ţigări, la Mangalia, pe vremea cînd actualul comandant al IPJ era căpitan în cadrul Poliţiei Economice din localitate.