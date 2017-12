Pompierii sar în apărarea şefilor ISU Bucureşti! Punerea la dispoziţie este ilegală!

Pompierii spun că punerea la dispoziţie a şefului ISU Bucureşti-Ilfov şi a celor doi adjuncţi ai acestuia nu ar fi fost făcută în baza legii şi cer explicaţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, susţinând că celor trei le-a fost încălcată prezumţia de nevinovăţie. „Revista Pompierilor“ a publicat un nou articol în care colegii le iau apărarea şefilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov - inspectorul-şef colonel Mihai Mirel Guţă, prim-adjunctul Orlando Şchiopu şi adjunctul Giani Aldoiu -, care la o lună de la tragedia din clubul „Colectiv“ au fost suspendaţi din funcţii şi puşi la dispoziţia IGSU. Pompierii bucureşteni spun că punerea la dispoziţie a celor trei şefi de la ISU Bucureşti-Ilfov nu s-a făcut în baza legii care reglementează situaţiile în care un cadru militar poate fi pus la dispoziţie. "Cine a avut curiozitatea a citi Legea 80/1995, adică Statutul Cadrelor Militare, a văzut că există 2 paragrafe care fac referire la punerea la dispoziție a militarilor: articolul 82 și articolul 89", arată pompierii.

În legea la care fac referire, articolul 82 prevede că un ofiţer, maistru militar sau subofiţer poate fi pus la dispoziţie dacă "li se pregătește trecerea în rezervă, fie sunt bolnavi, fie au căzut în captivitate". De asemenea, în articolul 80 din aceeaşi lege se arată că militarii din "Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii sau Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază se pun la dispoziție când sunt trimişi în judecată sau sunt judecaţi de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcțiilor în care sunt încadraţi".

LEGE ÎNCĂLCATĂ Pompierii susţin că cei trei nu au fost trimiși în judecată și cu atât mai puțin judecați de vreo instanță. "În concluzie, nici aici nu se încadrează punerea lor la dispoziție", potrivit acestora. "O fi vreo lege secretă pe undeva, ne-o fi scăpat nouă vreo prevedere legală? Cât de legală e această punere la dispoziție? I-am văzut executați public de premier, călcându-li-se în picioare dreptul la prezumția de nevinovăție, iar punerea lor la dispoziție nu se încadrează în prevederile Statutului Cadrelor Militare", arată pompierii. Mai mult, aceştia cer Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă un punct de vedere oficial, prin care să li se explice care a fost legea pe care au avut-o în vedere când s-a luat decizia de a-i pune la dispoziţie pe Mihai Mirel Guţă, Orlando Şchiopu şi Giani Aldoiu. Pompierii îşi explică solicitarea adresată IGSU arătând că "subiectul punerii la dispoziție a celor trei ofițeri din comanda ISU București-Ilfov face un obiect de real interes în mass-media și constituie un precedent în Arma Pompierilor".

„Șchiopu este pompier călit în flăcările nenumăratelor incendii”

„Revista Pompierilor“ a publicat şi în 27 noiembrie un articol în care colegii îi iau apărarea lui Orlando Şchiopu. "Șchiopu este pompier călit în flăcările nenumăratelor incendii la care a participat de-a lungul carierei de salvator. Cei care au avut ocazia să lucreze cu pompierii știu că există printre ei oameni a căror mare dragoste este „STINGEREA”. Ei bine, pompierul Șchiopu este unul dintre aceştia", au scris colegii pe site-ul revistei.

În ochii colegilor de breaslă, Orlando Şchiopu este un erou, care de 23 de ani a salvat sute de vieţi prin activitatea sa. Mai mult, în noaptea tragediei, pe 30 octombrie, el se afla în prima linie la clubul „Colectiv“, se arată în articolul citat. "În noaptea blestemată de la „Colectiv“, pompierul Șchiopu salva vieți. Pe fața lui se citesc îngrijorare, durere, milă, speranță. Se văd efortul supraomenesc și disperarea, dacă vreți, cu care încerca să salveze vieți", povestesc pompierii.

Orlando Şchiopu a spus, într-un interviu pentru Mediafax, că a fost responsabil strict de intervenție în instituţie şi timp de 23 de ani a salvat vieţi, iar acum se simte neapărat de către superiorii săi şi "tras pe dreapta ca o locomotivă stricată". El a arătat că, în urma scandalului privind adresa Emagic şi lipsa verificărilor făcute de instituţie, el şi colegii săi din conducere s-au pus la dispoziţie, fără să li se ceară de la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru că au considerat că "aşa este deontologic şi onorabil pentru nişte ofţeri". "Sunt un om care, din punctul meu de vedere, am făcut tot ce s-a putut ca să salvez oameni, m-am deplsat în momentul în care am fost solicitat şi, împreună cu echipa, am făcut tot ce am putut ca să salvăm oameni, iar acum sunt tras pe dreapta, ca o locomotivă bătrână, ineficientă. Apare la televizor faptul că am fost dus la DNA cu mandat, ceea ce nu era adevărat, apare faptul că sunt un mincinos. Nu apare niciunul dintre şefi să-mi ia apărarea, este un sentiment de dezamăgire totală. (...) Eu ştiu doar atât: eu m-am ridicat din pat, m-am dus la intervenţie şi am făcut tot ce am putut pentru a salva oameni. Punct. Mai departe vom vedea. Eu nu am ce să îmi reproşez", a spus Orlando Şchiopu în interviul pentru Mediafax.

După suspendarea celor trei şefi de la ISU Bucureşti-Ilfov, în 25 noiembrie, premierul Dacian Cioloș a declarat, în ședința de guvern, că vrea să se asigure că persoanele care au fost la conducerea acestei instituţii vor fi demise și nu se vor mai putea întoarce în sistem.