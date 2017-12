Ponta și Iohannis au cei mai mulți susținători

Nu doar sondajele de opinie și monitorizările arată nivelul de popularitate al candidaților la Președinție. Cel mai bine am ști nivelul de popularitate al prezidențiabililor dacă am compara numărul de semnături strânse de fiecare pentru a-și depune candidatura. Conform legislației în vigoare, ca să poată candida la prezidențiale, o persoană trebuie să strângă cel puțin 200.000 de semnături de la susținători. În cazul alegerilor de anul acesta, termenul-limită pentru depunerea candidaturii este 23 septembrie. Jurnaliștii de la psnews.ro au aflat câte semnături au strâns principalii candidați la alegeri. Pe primul loc este Victor Ponta, cu peste două milioane de semnături strânse de PSD și UNPR. Reprezentanții social democraților estimează că vor mai strânge încă 500.000 de semnături. Klaus Iohannis a adunat 1,7 milioane de semnături, dar așteaptă să mai strângă încă 300.000, după care-și va depune candidatura. Și Călin Popescu-Tăriceanu a adunat 300.000 de semnături, suficient cât să-și poată depună candidatura. El va intra în luptă ca independent, susținut de PLR. În ceea ce o privește pe Monica Macovei, nu se știe numărul exact al semnăturilor, dar echipa ei de campanie susține că sunt peste 200.000. Nici echipa lui Ioan Ghișe nu are o centralizare exactă a susținătorilor. Nici în cazul Elenei Udrea nu se știe numărul exact al semnăturilor, dar surse din PMP susțin că sunt cu mult peste 200.000.