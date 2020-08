Portarul Agachi va juca la FC Farul

Site-ul oficial al FC Farul Constanţa a anunţat vineri, 14 august, faptul că portarul Sebastian Agachi va evolua în sezonul viitor al Ligii a 2-a pentru gruparea de la ţărmul mării.

În vârstă de 20 de ani, pe care îi va împlini luna viitoare, Agachi este internațional de tineret al Republicii Moldova. Și-a început junioratul la Zimbru Chișinău și l-a definitivat la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, iar în campionatul trecut a jucat în eşalonul secund pentru FC Argeș, bifând opt prezențe între buturi.

„Foarte bucuros că sunt la Constanța. Cunosc bine orașul, pentru că am stat trei ani aici, îi cunosc bine și pe mulți dintre colegii din echipă, așa că mă voi adapta rapid. Știu ce înseamnă liga a doua, am jucat în sezonul trecut la FC Argeș, cred că am făcut-o bine, iar experiența aceasta m-a ajutat. Cred că va fi un sezon mai dificil decât cel precedent, pentru că sunt multe echipe care au pretenții la promovare. Va fi o luptă strânsă și îmi doresc să fim și noi acolo. Sper să ne îndeplinim obiectivele, atât de echipă, cât și personale”, a spus Agachi, care a transmis și un mesaj pentru suporterii constănțeni: „Să fie alături de noi, chiar dacă nu pot veni în tribune deocamdată. Să ne susțină și le promitem că vom da totul pe teren”.

Sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Ion Comșa” din Călărași, FC Farul Constanţa va disputa o partidă de verificare în compania echipei locale Dunărea.