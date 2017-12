Potrivit unor înregistrări „Jigodie” şi „căcat”, cuvinte din vocabularul șefei CNA

Nu doar scandalurile de pe scena politică tulbură speranţele românilor în linişte şi în mai bine. Aseară, potrivit DC News, au fost făcute publice înregistrări în care o voce care pare a fi a președintei Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Laura Georgescu, poate fi auzită jignindu-l pe senatorul PSD Georgică Severin. „M-a forţat jigodia de Georgică Severin să le dau lor cuvântul. Înţelegi ce-ţi explic? Crezi că merge ceva legal în România? Vin şi te şantajez... Cum crezi că merge-n România? Merge ceva legal? Să mă duc şi să zic: nu vă supăraţi, uitaţi, am şi eu o lege. Pot să, la umbra ei, să-mi fac treaba? Nu. E, du-te dracu’ atuncea! Vin şi te şantajez, ce vrei să fac?”, spune Laura Georgescu în înregistrările difuzate de Realitatea TV și preluate de DC News. „Laptopuri, nu ne sponsorizaţi şi pe noi? Nu ne faceţi şi nouă o donaţie? Cinci bucăţi! Ăla e un jaf, frate, să mor eu, e la preţ de piaţă! Nu ştiu, 1-7, 1.700, cât dracu e? Nu am înţeles. Lăsaţi, lăsaţi, făceţi-vă că ştiţi ce vreau! Te pup, pa, pa! Să dea nişte laptopuri. Nu, nu, nu ţi le mai... laptopuri, ascultă-mă puţin că o rezolv altfel. (O sun pe Gubernat să văd). Că n-aş băga, frate, bani în laptopuri. Sunt tâmpită, mă, să iau laptopuri de bani pentru instituţie, mă, când putem să le luăm altfel, mă, am atâţia oameni care-mi sunt datori, nu pricepi ce-ţi explic? E păcat de Dumnezeu, mă! Nu suport să iau bani din instituţie să rezolv problemele. Mi se pare de un căcat. (Gubernat) asta e prietenă cu unu’, înţelegi, şi m-a tot întrebat dacă vreau... Să nu iau cinci laptopuri pe moca? Dă-i dracului, ce-or să spună? C-am primit şpagă, dă-i în...", mai poate fi auzită șefa CNA, potrivit DC News. Veridicitatea înregistrărilor nu a fost confirmată de Laura Georgescu. Contactat de DC News, Georgică Severin a declarat: „Acum sunt pe drum, mă întorc de la Orăștie. Nu am văzut înregistrările, nu știu despre ce este vorba. Dacă înregistrările sunt reale, atunci am două comentarii pentru doamna Laura Georgescu. Primul - probabil că este supărată, pentru că i-am atras atenția de mai multe ori atunci când am considerat că greșește. Spre exemplu, i-am sugerat ca ședințele CNA să fie publice și am criticat-o pentru înregistrările apărute în urmă cu o săptămână, din timpul programului „Școala altfel”. Al doilea comentariu - acesta este calitatea materialului uman”.