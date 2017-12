Poveştile unei tragedii

Tahograful autocarului românesc căzut în prăpastie în Muntenegru a fost demontat de pe caroseria vehiculului. Aparatul nu pare să fie avariat, iar cardul urmează să fie accesat de anchetatori, care au anunţat că săptămâna viitoare va fi cunoscută cauza accidentului, relatează ziarul „Vijesti“. Tahograful a fost demontat ieri de pe caroseria autocarului, dar anchetatorii nu au accesat încă datele de pe cadrul de memorie al dispozitivului digital. Potrivit unor surse citate de publicaţia muntenegreană, dispozitivul digital nu pare să fie avariat, iar cauza accidentului ar urma să fie cunoscută săptămâna viitoare. Reamintim că un autocar cu turişti români a căzut într-o prăpastie, în Muntenegru, duminică seara, în urma accidentului pierzându-şi viaţa 18 persoane, iar alte 29 fiind rănite. Autorităţile din Muntenegru au anunţat că vor accelera ancheta în cazul accidentului. „Nu este o anchetă simplă, de aceea nu trebuie să existe nicio eroare“, a declarat procurorul de caz, Vojislav Grujic. Potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, accidentul s-a produs la ieşirea autocarului dintr-un tunel rutier. În momentul ieşirii din tunel, asfaltul era umed pentru că plouase, dar lumina soarelui era foarte puternică, existând probabilitatea ca şoferul să fi fost orbit câteva secunde. În aceste condiţii, la care se adaugă viteza care nu era adaptată la acel segment de drum, şoferul probabil a pierdut controlul asupra vehiculului, a pătruns pe contrasens, pentru că exista o curbă uşoară, a rupt balustrada de securitate a podului şi a căzut în prăpastie. Potrivit site-ului cotidianului „Dan“, anchetatorii analizează această ipoteză pe baza declaraţiilor supravieţuitorilor şi altor martori. Tahograful conţine parametrii principali de circulaţie, inclusiv viteza, kilometrii parcurşi într-un anumit interval, dar şi date pentru identificarea şoferului aflat la volan într-un anumit moment. Autorităţile muntenegrene încearcă să stabilească circumstanţele în care autocarul românesc a căzut în prăpastie. Numeroşi supravieţuitori susţin că şoferul circula cu viteză destul de mare. Limita de viteză pe acel segment de drum este de 40 de km/h.

LOCUL ACCIDENTULUI DIN MUNTENEGRU FUSESE MARCAT CU UN INDICATOR RUTIER CARE A DISPĂRUT Locul tragicului accident din Muntenegru, soldat cu moartea a 18 români, fusese marcat cu un indicator rutier de tip „punct negru“, care însă a dispărut în urmă cu ceva timp din cauza ploilor, scria, ieri, cotidianul „Vijesti“ din Podgorica. Chiar dacă în ultimii cinci ani acolo nu au avut loc accidente fatale, locul a fost marcat cu un punct negru care trebuia să atragă atenţia şoferilor, au declarat pentru ziar reprezentanţii agenţiei rutiere Crnagoraput. Aceştia au adăugat că, în scurt timp, indicatorul urmează să fie reinstalat în acelaşi loc. Înainte de locul accidentului sunt suficiente indicatoare că urmează un pericol: un indicator pentru limitarea vitezei la 40 kilometri pe oră, unul pentru tunel, unul pentru interzicerea depăşirii şi un altul care indică o curbă, au adăugat reprezentanţii Crnagoraput.

A FOST PROTEJATĂ DE TRUPUL MAMEI SALE ŞI A SCĂPAT CU VIAŢĂ Directorul medical al Spitalului Elias din Capitală, dr. Dana Safta, a declarat, ieri, că tânăra de 26 de ani din Cluj-Napoca rănită în accidentul din Muntenegru - prima persoană din cele rănite care a fost externată - a fost protejată, la prăbuşirea autocarului, de trupul mamei sale, care a murit după ce o bucată de stâncă a căzut peste ea. „Trupul mamei a protejat-o de căderea acelui bolovan. Tânăra are leziuni minore, câteva excoriaţii la membre, însă starea ei psihică era extrem de deteriorată“, a explicat medicul. Safta a spus că tânăra a fost externată şi a plecat la Cluj pentru că era cu întreaga familie şi dorea să participe la funeraliile mamei sale. „Este cu atât mai greu pentru ea cu cât şi-a dorit foarte mult să meargă în excursie cu mama sa, să o ducă în acea excursie“, a mai directorul medical al Spitalului Elias. Clujeanca de 26 de ani, Maria Loredana Morar, a fost externată, miercuri, de la Spitalul Elias. Mama tinerei, Aurora Morar, avea 56 de ani. Sicriul cu trupul neînsufleţit al acesteia a fost depus, miercuri, la Capela Cimitirului Central din municipiu, unde au venit fratele acesteia, Vasile Mocanu, şi alte rude. Vasile Mocanu le-a povestit jurnaliştilor că sora sa abia aştepta să meargă în excursie, alături de fiica sa, Maria Loredana, căreia rudele îi spun Dana, pentru a se relaxa după o perioadă de muncă de câteva luni. „Am vorbit ultima dată cu sora mea vineri după-amiază, am trecut pe la ei pe-acasă. Urma să plece sâmbătă în excursie şi noi trebuia să ne vedem la o onomastică. Am rămas înţeleşi că ne vom vedea cu toţii după ce se întorc din excursie şi facem o masă, un tort. Aurora mi-a spus că abia aşteaptă excursia, că vrea să se relaxeze, că numai muncă a văzut în ultima vreme. Excursia era plătită de câteva luni, au dat cam 400 de euro, le plăcea zona, că era una frumoasă“, afirma bărbatul. El spunea că a aflat despre accident de la televizor, iar apoi au fost sunaţi de către o asistentă de la spital, care este româncă. „Eu am aflat de accident de la ştiri. Duminică seară, nepoata Dana, care era cu mama sa în excursie, era în spital, rănită, şi a vorbit cu o asistentă care era româncă şi a rugat-o să o sune pe sora mai mare, Alexandra. A ştiut că mama sa este la Terapie Intensivă“, afirma Mocanu. Bărbatul spunea că surorii sale i-ar fi căzut o bucată de stâncă pe cap, după prăbuşirea autocarului: „Din auzite e povestea asta. Au căzut ambele din autocar, şocul le-a aruncat afară. Dana a căzut pe nişte copaci, iar pe mama ei a venit o stâncă, chiar pe cap“. Liviu Cenan, un localnic din satul clujean Pata, de unde era Aurora Morar, spunea, la rândul său, că femeia avea trei copii, Maria Loredana fiind cea mai mică dintre fraţi. „A fost o familie bună, oameni gospodari, cu trei copii, două fete şi un băiat. Sorin era fiul cel mare, Alexandra era fiica a doua, iar cea mică era Maria Loredana, cea cu care a şi fost în excursie. Ea şi soţul aveau o afacere, un magazin în Cluj-Napoca, unde vindeau de toate, de la chimicale, feronerie, materiale de construcţii, obiecte PSI, instalaţii sanitare. Am venit să îi ajut, să fiu alături de familie în aceste clipe grele. Am copilărit cu Aurora şi nu puteam sta deoparte când am văzut o aşa tragedie“, spunea Cenan. Miercuri seară, la una dintre capelele Cimitirului Central din Cluj-Napoca a avut loc priveghiul femeii, la care a participat şi Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuţ. Acolo a mers şi preotul Mihai Colţ, parohul bisericii cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul“ din cartierul Mărăşti din Cluj-Napoca. „Aurora Morar a fost o fată bună, îi ştiu familia şi pe ea o ştiu de multă vreme. Am venit miercuri seară la priveghi să mângâiem familia cu rugăciunile pe care Biserica le face în astfel de momente. E o durere de nedescris pentru familie“, spunea Colţ. El a menţionat că Alexandra, fiica cea mare a familiei Morar, trebuia să se căsătorească în luna septembrie, evenimentul fiind amânat în urma accidentului. „Loredana, fata care a fost în excursie împreună cu mama sa, este bucuria tatălui său, care mi-a spus că se bucură că aceasta a scăpat cu viaţă. Din câte mi-a spus, Aurora a plecat în excursie la rugămintea Loredanei, a fost o excursie cadou, care a fost fatală“, mai spunea Colţ.

A VRUT SĂ RENUNŢE LA CĂLĂTORIE ŞI SĂ CEDEZE BILETELE Ion Marinescu, una dintre victimele din Muntenegru, tatăl unui fost consilier judeţean din Argeş, urma să fie operat pe inimă la întoarcerea din excursie şi intenţionase să renunţe la călătorie şi să cedeze biletele altei persoane, care însă a refuzat pe motiv că nu poate merge cu autocarul. Ion Marinescu, în vârstă de 61 de ani, este una dintre victimele din Muntenegru, unde a mers împreună cu soţia sa, Georgeta Marinescu, rănită grav în urma accidentului. Cei doi sunt părinţii omului de afaceri Mădălin Marinescu, fost consilier judeţean PNL, a cărui soţie, Iulia Maria Marinescu, este şefa Oficiului Registrului Comerţului Argeş. Primarul din Curtea de Argeş, Nicolae Diaconu, spune că Ion Marinescu era programat să fie operat pe inimă săptămâna trecută, însă intervenţia a fost amânată din cauză că nu funcţiona un aparat din spital. Bărbatul a intenţionat să renunţe la excursia din Muntenegru, însă cel căruia a vrut să-i dea biletele a refuzat pe motiv că nu poate merge cu autocarul. „Ştim că domnul Marinescu s-a dus la operaţie de inimă săptămâna trecută, dar i s-a spus că nu funcţionează un aparat şi că poate să vină la medic după ce vine din excursie. A vrut să renunţe la un moment dat la excursie şi a vrut să îi dea cuscrului biletele, dar Nichita Sandu, cuscrul, a refuzat deoarece nu obişnuia să meargă cu autocarul, are reţineri la asemenea călătorii“, a spus primarul din Curtea de Argeş. Ion Marinescu a fost înmormântat ieri după-amiază, în prezenţa a peste 200 de persoane, la Cimitirul Municipal din Curtea de Argeş.

DOAMNA ERA „INIMA SATULUI“ Tot ieri au avut loc funeraliile Gherghinei Buidan, din Piteşti. Femeia a fost înmormântată în cimitirul bisericii pe care a renovat-o în satul natal, Crucişoara. Gheorghe Ţuca, primarul comunei Cocu, de care aparţine satul, spunea că, din „câte ştie“, femeia era verişoară cu Gabriel Oprea. Femeia, Gherghina Buidan, era pensionară, era divorţată şi avea doi copii căsătoriţi. „E născută în comuna Cocu, sat Crucişoara, dar avea domiciliul în Piteşti. În ultimul timp venea mai des pe la noi, era pensionară şi venea la casa părintească. Din câte ştiu eu, era verişoară cu domnul Gabriel Oprea. Am văzut-o acum o lună în satul Crucişoara, unde a fost o slujbă de pomenire a părinţilor domnului Oprea. Doamna era „inima satului”. Ea a reuşit să strângă bani de la rude şi prieteni şi a renovat biserica din Crucişoara, a refăcut pictura interioară, parchetul, uşile şi ferestrele, a instalat centrala termică şi vroia să refacă şi pictura exterioară a bisericii, care este degradată. Era bucuroasă că primăria a turnat asfalt pe şapte kilometri, în tot satul, şi m-a felicitat“, spunea primarul din Cocu.

CTITOR DE BISERICĂ Nicolae Derviş, în vârstă de 65 de ani, fost consilier local, era preşedinte al filialei Curtea de Argeş a PNL. Familia Derviş avea în Curtea de Argeş o fabrică de pâine cu peste 100 de angajaţi. Nicolae Derviş ar fi trebuit să plece în această vară într-o excursie în Spania, dar a primit în ultimul moment o ofertă cu circuitul din Muntenegru şi Croaţia, cedând călătoria în Peninsula Iberică unui fîn, angajat al brutăriei. O angajată a fabricii de panificaţie deţinute de Derviş spunea că, înainte de a pleca în vacanţă, acesta a venit şi a vorbit cu toţi salariaţii, spunându-le să fie cuminţi şi că se vor vedea peste o săptămână. Derviş este ctitorul bisericii din satul său natal, Valea Brazilor, din comuna Băiculeşti. Biserica a fost construită începând cu vara anului 2007 şi sfinţită în 5 decembrie 2010 de către ÎPS Calinic, arhiepiscopul de Argeş şi Muscel. Investiţia pentru ridicarea bisericii s-a ridicat la peste 400.000 de lei, iar după sfinţire, biserica a fost donată Arhiepiscopiei de către familia Derviş, care a donat şi 6.400 de metri pătraţi de teren pentru construirea unui cimitir. Biserica poartă hramul Sfântului Nicolae. Derviş spunea că ideea de a ridica o biserică i-a venit în momentul în care i-a murit tatăl. „Eram încă sărac, la început de drum cu afacerea, şi mi se rupea inima să-l văd pe tata zdruncinat în sicriu, dus cu un Aro spre cimitirul din vârful dealului. Mi-am promis atunci să ridic, dacă mă va ajuta Dumnezeu, o biserică şi cimitirul aproape de casa noastră părintească, ca să ne dormim toţi ai noştri somnul de veci alături de oamenii în mijlocul cărora am trăit. Când i-am mărturisit gândul mamei mele, femeie credincioasă şi cu frică de Dumnezeu, m-a rugat să tac, ca să nu ne facem de râs, căci noi suntem cunoscuţi ca o familie de oameni serioşi. Am ascultat-o, dar gândul acestei înfăptuiri nu-mi dădea pace. După vreo 12 ani, în iunie 2007, am decis că este momentul. Nu mă dădeau banii afară din casă, încă mai aveam probleme cu firma, dar având familia alături, n-am mai stat pe gânduri. Apoi toate s-au legat atât de bine încât până la 25 octombrie, în acelaşi an, am ridicat biserica şi i-am pus acoperişul. (...) Aceasta a fost dorinţa mea, iar fără ajutorul lui Dumnezeu şi al familiei mele n-aş fi reuşit“, spunea Nicolae Derviş la sfinţirea bisericii.

SE CONTINUĂ CERCETĂRILE Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, a declarat, ieri, că în cadrul anchetei privind autocarul prăbuşit în Muntenegru au fost audiaţi, miercuri seară, patru pasageri ai autocarului, care au putut confirma că la volan se afla poliţistul George Ciobanu, unul dintre cei decedaţi în accident. „Am audiat aseară patru pasageri care se aflau în autocar. Au declarat cum au perceput dumnealor ceea ce s-a întâmplat acolo. Au putut să confirme că la volan se afla Ciobanu George, cel care a decedat, poliţistul decedat în accident.(...) Au relatat cum au perceput dumnealor ieşirea din tunel, viraj dreapta, viraj stânga. Nu putem să tragem o concluzie momentan despre modul în care efectiv s-a produs accidentul. Avem nevoie şi de datele oferite de autorităţile din Muntenegru“, a declarat Niţu, la intrarea în sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde se desfăşoară şedinţa Plenului Consiliului. Procurorul general a menţionat că, din datele pe care le are până în prezent, declaraţiile date de cei patru pasageri ai autocarului nu sunt contradictorii. De asemenea, victimele audiate au confirmat prezenţa unui copil pe partea stângă a carosabilului, a mai spus Niţu. „Au spus că se afla un copil pe partea stângă, din câte reţin eu. Nu am citit declaraţiile, ce pot, vă spun din informaţiile pe care le-am solicitat colegilor care instrumentează cauza. Da, deci, confirmă prezenţa acelui copil“, a spus el. Întrebat dacă cele patru victime audiate până în prezent au declarat că autocarul avea viteză, procurorul general a răspuns că nu are date în acest sens şi că „totul este relativ“. „Fiecare percepe potrivit propriilor simţuri. Ei sunt după o traumă extrem de puternică. Sunt apţi să facă declaraţii, dar sunt propriile aprecieri“, a adăugat el. Procurorul general a mai precizat că audierile pasagerilor din autocar au continuat ieri, iar anchetatorii ar putea merge şi în spitale, în condiţiile în care starea răniţilor le poate permite acestora să dea declaraţii. „Starea dumnealor este cea care ne poate permite să îi audiem, pentru că noi avem nevoie de declaraţii valide, date în deplină cunoştinţă şi într-o stare fizică şi psihică foarte bună“, a mai spus procurorul general. În ceea ce priveşte stadiul anchetei, Tiberiu Niţu a declarat că se fac în continuare cercetări. „Se fac în continuare acte premergătoare, pentru a încerca să stabilim şi noi măsura în care noi, de aici, din România, putem contribui la aflarea modului în care s-a produs accidentul. Au fost audiaţi reprezentanţii legali a celor două firme, atât operatorul de turism, cât şi firma transportatoare. Am solicitat ITM să efectueze verificări pentru a stabili în ce măsură au fost respectate dispoziţiile legale privind protecţia muncii. Am solicitat autorităţilor judiciare muntenegrene să ne trimită fotocopii ale actelor efectuate de dumnealor, proces-verbal de cercetare la faţa locului, raportele de autopsie“, a precizat procurorul general. Întrebat dacă vor fi cercetate în România rămăşiţele autocarului, Tiberiu Niţu a precizat că există mai multe variante. „Pot face dumnealor (cei din Muntenegru - n.r.) o expertiză tehnică, atât pentru a stabili cum s-a produs accidentul, cât şi o expertiză tehnică asupra stării autocarului. Dumnealor le aparţine prioritatea în efectuarea anchetei. Noi ne-am oferit sprijinul şi facem şi noi, în România, verificările şi cercetările, actele premergătoare urmăririi penale pe care le putem face noi“, a răspuns el.

CINCI RĂNIŢI, EXTERNAŢI ASTĂZI? Cinci răniţi din accidentul de autocar produs în Muntenegru ar putea fi externaţi, începând de astăzi, de la Spitalul Universitar din Capitală, în timp ce starea celor doi aflaţi la terapie intensivă se menţine critică, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, dr. Leo Grecescu. Cei cinci care ar putea fi externaţi astăzi se află în secţiile de chirurgie plastică (trei), ortopedie (unul) şi chirurgie toracică (unul), iar starea lor este bună, potrivit medicilor. La terapie intensivă se mai află patru pacienţi, aflaţi în stare bună, potrivit sursei citate.

La Elias au fost internaţi cinci răniţi din Muntenegru, unul dintre aceştia, o tânără de 26 de ani din Cluj, fiind externat miercuri. Reamintim că ceilalţi 25 de răniţi din accidentul de autocar produs în Muntenegru sunt internaţi la spitalele Universitar (11), Floreasca (10) şi Bagdasar-Arseni (patru). Trei dintre aceştia, respectiv doi de la Universitar şi unul de la Floreasca, se află în stare foarte gravă, fiind în comă.

CARTE DE CONDOLEANŢE Ambasada României la Podgoriţa a deschis o carte de condoleanţe pentru victimele accidentul de sâmbătă, soldat cu 18 morţi şi 29 de răniţi, relatează cotidianul „Vijesti“ în ediţia electronică de ieri. „O carte de condoleanţe va fi deschisă la Secţia Consulară a ambasadei în următoarele două zile, între orele 12.00 şi 18.00. Ambasada română se află pe strada Vukice Mitrovic, numărul 40, în Podgoriţa“, a anunţat ambasada, citată de cotidianul muntenegrean.