PP-DD virează spre dreapta?

Zilele acestea, pepededediştii sunt mai băgaţi în seamă ca oricând. Nici când era partidul în culmea gloriei nu a beneficiat de o asemenea acoperire mediatică. Apele tulburate scot la iveală diferite păreri şi schelete, care de care mai adânc îngropate în memoria colectivă a politicienilor prezentului. După „trădarea de la Braşov”, unde PP-DD a făcut majoritate cu PNL şi PDL, în ciuda anunţurilor cu efluvii de stânga de la centru, preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că social democraţii privesc cu mare atenţie ceea ce întreprinde PP-DD în teritoriu: „La Braşov nu s-a rezolvat. La Braşov au schimbat viceprimarul nostru cu un viceprimar de la PNL sau PDL. Ne uităm cu atenţie la ce se întâmplă în judeţe, pentru că asta este principala motivaţie care ne determină să avem aceste discuţii. Dacă ce s-a întâmplat la Braşov continuă, probabil că nu mai avem subiect de discuţii“. El a arătat că nu există nicio garanţie că PP-DD nu va face în continuare ceea ce a făcut la Braşov, adăugând că încă nu s-a ajuns la o negociere cu PP-DD privind intrarea la guvernare şi că ar fi bine să fie mai calmi toţi, referindu-se la poziţia UDMR potrivit căreia o cooptare a PP-DD ar fi „un dezastru, ca imagine“. „Fiecare opinie contează, dar noi nu am ajuns la negocieri cu PP-DD pentru intrarea la guvernare. Ar fi bine să fie mai calmi toţi“, a spus Liviu Dragnea despre declaraţiile liderului UDMR Kelemen Hunor. El a precizat că această discuţie este ca „drobul de sare“. „Când o să avem mai multe informaţii, ne vedem cu cei de la PP-DD. Nu excludem să închidem discuţiile cu cei de la PP-DD“, a adăugat Dragnea. Întrebat dacă UDMR sau UNPR au cerut PSD întreruperea acestor negocieri, Liviu Dragnea a afirmat: „PSD nu e un partid de mâna a doua, căruia să îi ceară cineva, ferm, acest lucru. Asta ca să mă exprim elegant. Noi nu cerem partenerilor, în general, pe un asemenea ton, astfel de acţiuni şi nici ei nu ne cer. Noi nu am discutat cu PP-DD intrarea la guvernare. Am avut o primă discuţie, să vedem dacă putem realiza o colaborare, în primul rând, în plan local, şi se pare că nu sunt semne foarte bune. Avem la Cluj probleme, avem la Braşov probleme, am văzut declaraţii şi la Gorj“, a mai spus Dragnea.

Într-o primă discuţie cu cei de la PP-DD s-au stabilit domeniile de cooperare, primul fiind colaborarea în teritoriu, urmat de colaborarea parlamentară şi cea guvernamentală. „Primul palier este cel local, nu putem merge din groapă în groapă, prin judeţe, privind colaborarea la nivelul autorităţilor locale şi să continuăm cu celelalte paliere. Asta este problema“, a spus Dragnea. Secretarul general al PSD a precizat că va avea loc o nouă discuţie cu PP-DD zilele acestea, urmând să se facă o evaluare privind situaţia din toate judeţele.