Premier incompetent

Prim vicepreşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, secretarul general al partidului, Liviu Iane şi preşedintele organizaţiei de femei PNŢCD, Monica Toma, s-au aflat, ieri, într-o vizită de lucru la Constanţa, declarând că lucrează de zor la organizarea partidului pentru alegerile locale care vor avea loc peste doi ani. Completând afirmaţiile de acum două săptămâni ale liderului local, Tudorel Chesoi, care a spus că partidul se va organiza pe secţii de votare şi nu pe localităţi, Pavelescu a declarat că acest proiect ar duce la o mai bună organizare şi responsabilizare a liderilor din teritoriu. În privinţa protocolului care a fost semnat în urmă cu doi ani între PNŢCD şi PDL, Pavelescu a admis că acesta nu a fost respectat, democrat liberalii uitând în totalitate, după alegerile prezindenţiale, de existenţa vreunui protocol. „Am aşteptat destul punerea în aplicare a protocolului. PNŢCD nu poate fi tratat cu superioritate şi aroganţă. Nu vrem să cerşim mila nimăniu, mai ales că am mai trecut printr-o experienţă dureroasă cu PNL. În momentul de faţă, relaţiile noastre cu PDL sunt foarte reci, însă vrem să clarificăm această problemă cât mai curând posibil“, a declarat Pavelescu. Acesta a mai spus că, indiferent de protocolul pe care PNŢCD îl are cu PDL, ţărăniştii nu sunt de acord cu guvernarea Boc. Liderul ţărănist s-a declarat profund dezamăgit de faptul că Guvernul a redactat un proiect pentru revizuirea Constituţiei, care a trecut „pe sub masă pentru a ajunge la preşedinte“ şi care la fel a ajuns şi în dezbaterea Parlamentului. „În acest fel se compromite orice dezbatere publică privind Constituţia. Noi nu vom susţine o constituţie peticită, ci una nouă“, a mai spus Pavelescu, care a adăugat că Guvernul Boc şi-a demonstrat în ultimul timp incompetenţa şi că a fost de la început un eşec. Liderul PNŢCD a mai spus că Boc nu va mai avea nicio soluţie la îndemână pentru a repara ceea ce a distrus în ultimul an: „Chiar dacă Boc s-ar trezi peste noapte mai deştept şi mai pregătit, tot nu ar avea soluţii pentru a scoate România din criză“, a explicat Pavelescu.