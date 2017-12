Premierul Grindeanu, nemulţumit de întârzierea promulgării bugetului

Premierul Sorin Grindeanu le-a spus miniștrilor, joi, înaintea ședinței de guvern, că, din cauza faptului că bugetul nu a fost promulgat, există riscul ca măsurile din programul de guvernare să fie puse sub semnul întrebării.

"Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că vă continuați activitatea, deși bugetul întârzie în a fi promulgat. Din păcate, faptul că dumneavoastră și noi am reușit în timp record să venim cu un buget care să țină cont de programul nostru de guvernare, de toate măsurile pe care noi le-am angajat să le punem în practică, iată că toată această muncă este întârziată. Mai mult decât atât, acele măsuri noi pe care le-am luat și pe care le aveam în programul de guvernare sunt puse, datorită nepromulgării bugetului însă, sunt puse sub semnul întrebării. Noi ne-am făcut treaba, am adoptat actele legislative necesare, am prevăzut banii în buget pe toate aceste măsuri", a spus Sorin Grindeanu la începutul ședinței de guvern.

El a mai spus că, "din păcate", toată această întârziere se duce în lanț nu doar către ministerele, către autoritățile județene și către autoritățile locale.

"Și așa eram destul de întârziați datorită programului electoral, datorită tuturor lucrurilor pe care dvs. le știți și care nu au depins de noi. De aceea, o să mai funcționăm și toată lumea o să mai funcționeze în continuare cu 1/12, așa cum știți, conform legii, din păcate", a mai spus Sorin Grindeanu.