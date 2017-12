Premii pentru performerii sportivi constănţeni ai anului 2010

Sportul constănţean a trăit, ieri, un nou moment de sărbătoare, cei mai buni sportivi ai judeţului de la ţărmul mării, în anul 2010, fiind premiaţi în cadrul unei gale organizate la Pavilionul Expoziţional Constanţa, cu ocazia şedinţelor de bilanţ ale DJST Constanţa şi CS Farul Constanţa. Desfăşurat cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Primăriei Constanţa, evenimentul a reprezentat şi o ocazie de a trece în revistă rezultatele obţinute anul trecut de sportivii constănţeni.

„Anul 2010 a fost bun şi foarte bun, reuşind să aducem 346 de medalii la campionatele naţionale şi 47 de medalii la întrecerile internaţionale. Au fost şi neîmpliniri, dar nu totul poate fi perfect. Anul acesta este foarte important pentru sportul românesc, întrucât este unul preolimpic şi mulţi sportivi vor încerca să îndeplinească baremul de calificare la Londra”, a spus directorul CS Farul, Ilie Floroiu. „Am muncit bine împreună şi ne-aţi fost parteneri loiali şi morali. Consiliul Judeţean Constanţa a finanţat cu milioane de lei structurile sportive şi sportul constănţean, care a confirmat încrederea prin performanţă. Toate bazele sportive din Constanţa au fost puse la dispoziţie gratuit sau pentru sume modice, ceea ce reprezintă un semn de preţuire din partea comunităţii locale. Anul 2010 a fost unul de frământări şi reconstrucţie, iar echipa DJST încă nu s-a sudat, dar sper să fim în continuare învingători, să rămânem o echipă şi să ne menţinem pe primul loc între structurile sportive din ţară”, a declarat directorul DJST Constanţa, Elena Frîncu. „Din punct de vedere al activităţii DJST, s-a făcut tot ce era omeneşte posibil să se realizeze toate aceste programe. Vreau să vă asigur că, împreună cu colegii mei din CJC, sunt alături de structurile sportive. Vreau să vă felicit pentru rezultatele obţinute şi să vă urez un Paşte Fericit!”, a spus preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, care a primit o plachetă din partea structurilor sportive constănţene. „Constanţa este un exemplu din punct de vedere al administraţiei, al managementului, al bazelor sportive şi conducătorilor structurilor sportive. Vreau să mulţumesc autorităţilor locale pentru faptul că se lucrează în echipă”, a spus şi preşedintele ANST, Doina Melinte.

GUVERNANŢII, NEINTERESAŢI DE SPORT. Principal susţinător şi finanţator al sportului constănţean încă din 2004, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, i-a felicitat pe sportivi pentru rezultatele obţinute, dar a atras atenţia asupra lipsei de interes a guvernanţilor faţă de sport. „Din păcate, constat că ministerul nu a definit clar infrastructura de sport, pentru ca această să devină eligibilă pentru fondurile europene şi trebuie să solicităm Guvernului, împreună cu federaţiile, să facă acest lucru. Noi nu putem participa la organizarea de competiţii internaţionale pentru că nu avem infrastructură, deşi ar fi trebuit să fie câte o sală polivalentă în fiecare dintre cele opt Euroregiuni ale ţării. La Constanţa, Primăria şi Consiliul Local au pus la dispoziţie un teren în Badea Cîrţan, Consiliul Judeţean a făcut proiectul, dar nu există finanţare. O altă problemă este că nu avem profesori de sport la ţară. Împreună cu Universitatea Ovidius şi cu Inspectoratul Şcolar trebuie să găsim o soluţie, să le asigurăm locuinţă şi transportul, pentru că există săli şi terenuri de sport nefolosite”, a declarat Constantinescu, care a tras un semnal de alarmă şi în privinţa legii sponsorizării din România: „Am fost în Germania şi am asistat la o licitaţie de sponsori, la echipa germană de handbal THW Kiel. Mai exact, firmele licitau pentru a da bani echipei, iar când s-a ajuns la 15 milioane de euro, conducerea clubului a oprit licitaţia. Preşedintele celor de la Kiel mi-a explicat că, în Germania, ca şi în alte ţări, sponsorizarea este o afacere. La noi, legea este proastă”.

CU GÂNDUL LA JO 2012. Premianţii sportului constănţean s-au declarat încântaţi de recompensele primite şi au dezvăluit obiectivele pentru acest an. „Pentru mine, acest premiu reprezintă încă un pas către Jocurile Olimpice de la Londra. Îmi dă încredere şi confirmă faptul că am avut un sezon foarte bun, cu multă dăruire şi muncă, dar şi sacrificii. Anul 2011 se anunţă extrem de interesant, mai ales că au revenit în barcă cinci dintre veteranele care au făcut istorie. Obiectivul este să calificăm cât mai multe echipaje la Olimpiadă”, a declarat canotoarea Diana Bursuc, situată pe locul 1 în ierarhia seniorilor. „Sunt foarte mulţumită că am obţinut acest premiu, mai ales că a fost ultimul an de juniorat. Vreau să le mulţumesc antrenorilor şi celor care mi-au fost alături şi m-au susţinut. Sper să particip la Mondiale cu echipa de seniori a României şi să merg la Olimpiada de la Londra”, a adăugat jucătoarea de tenis de masă Cristina Hîrîci, locul 1 în ierarhia juniorilor. „Este o reuşită care-mi dă speranţe pentru viitor. Visez la o medalie de aur la Campionatele Europene de tineret din acest an şi la o calificare la Jocurile Olimpice”, a completat Cosmin Simion, situat tot pe locul 1 în ierarhia juniorilor. Premiul Judeţean pentru Sport în 2010 a fost decernat gimnastei Ana Porgras (CS Farul), campioană mondială la bârnă, la Rotterdam. În cadrul evenimentului de ieri au mai fost acordate 12 premii speciale.

CEI MAI BUNI SPORTIVI - SENIORI

PREMIUL JUDEŢEAN PENTRU SPORT - ANA PORGRAS (GIMNASTICĂ, CS FARUL)

1. Diana Bursuc (canotaj, CS Farul, antrenor Dumitru Răducanu)

2. Mircea Zamfir (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristina Spînu)

3. Elisabeta Samara (tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe)

4. Nicoleta Grasu (atletism, CS Farul - CS Dinamo, antrenor Costel Grasu) şi Dragoş Agache (nataţie, CS Farul, antrenor Gina Handrea)

5. Romeo Andrei şi Corneliu Costiniuc (navomodelism, CS Farul, antrenor Petrică Vasile)

6. Valentin Mavrodineanu şi Petru Tolan Porime (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristina Spînu)

7. Cristina Nedelcu (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristina Spînu); Mădălin Tarhon şi Alexandru Frîncu (karate, SKDUN, antrenor Dorin Viziteu), Cristina Chiriţă (body-fitness, antrenor Cristian Mihăilescu)

8. Laurenţiu Ciucu (karate tradiţional, CS Karate Tradiţional, antrenor Nicolae Dumitrescu) şi Ionuţ Niculae (karate, CS Karate Dinamic, antrenor Gabi Popescu)

9. Ionela Hainagiu (karate, CS Farul, antrenor Valentin Muşat)

10. Iulia Necula (tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe)

CEI MAI BUNI SPORTIVI - JUNIORI

1. Cosmin Simion (kaiac, “LPS Nicolae Rotaru”, antrenori Ionel Raţă şi Valeria Cîrjaliu) şi Cristina Hîrîci (tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru”- CS Farul, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe)

2. Ioan Prundeanu (canotaj, LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Norica şi Valentin Sarchizian) şi Florin Dumitrescu (karate tradiţional, CS Karate Tradiţional, antrenor Nicolae Dumitrescu)

3. Laura Oprea (canotaj, CS Ştiinţa, antrenori Georgeta şi Marian Grijuc)

4. Lucian Munteanu (tenis de masă, LPS “Nicolae Rotaru”- CS Farul, antrenori Stelian Haşoti şi Viorel Filimon)

5. Diana Drăghici (karate, CS Karate Dinamic, antrenor Gabi Popescu)

6. Livia Cotoban (karate, CS Farul, antrenor Valerian Muşat)

7. Sebastian Oancea (karate, CS Karate Dinamic, antrenor Gabi Popescu), Andreea Cotoban şi Bianca Gorun (karate, CS Farul, antrenor Valerian Muşat)

8. Alexandru Păun (karate tradiţional, CS Karate Tradiţional, antrenor Nicolae Dumitrescu)

9. Lavinia Ţîrlea (canotaj, CS Ştiinţa, antrenor Georgeta şi Marian Grijuc) şi Adelina Postăvaru (canotaj, LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Norica Sarchizian)

10. Mădălina Rusu (canotaj, LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Norica Sarchizian) şi Cosmin Kortyan (scrimă, CS Farul, antrenor Mihaela Ion)

Premii speciale

- Echipa de fotbal a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Ovidius Constanţa (campioană mondială universitară)

- LPS “Nicolae Rotaru” - cel mai bun club de juniori

- Matei Stănei - pentru o viaţă dedicată gimnasticii

- Mihai Echimenco - pentru o viaţă dedicată scrimei

- Paul Verdeş - pentru o viaţă dedicată scrimei

- Mircea Iacob - pentru o viaţă dedicată sportului

- Premiul “Sportul pentru Toţi” - CS “Bogdan Ciubotariu”

- Centrul de Voluntariat Constanţa

- Asociaţia APP Procivitas

- Centras Constanţa

- Liceul Internaţional de Informatică Constanţa

- AIESEC Constanţa