Premiile Oscar 2015: un băiat îl sfidează pe omul-pasăre, sub privirile unui lunetist

Povestea băiatului din lungmetrajul "Boyhood" concurează cu cea a omului-pasăre din "Birdman" la gala premiilor Oscar 2015 la categoria "cel mai bun film", la care are şanse de victorie şi istoria lunetistului din "American Sniper", informează lemonde.fr. "Ar putea fi titlul unei poveşti: micuţul băiat şi omul-pasăre", afirmă autorii acestui articol apărut pe site-ul publicaţiei Le Monde. În noaptea de duminică spre luni, lumea întreagă va afla care dintre cele două filme favorite va ieşi învingător în cursa pentru Oscarul la categoria "cel mai bun lungmetraj": "Boyhood", de Richard Linklater, sau "Birdman", de Alejandro Gonzalez Inarritu (cu Michael Keaton în rolul principal). Înainte de a parveni la acest tradiţional epilog al galei, cea de-a 87-a ediţie a premiilor Oscar va fi prezentată de un actor în mare vogă, Neil Patrick Harris (star pe Broadway şi al serialului "How I Met Your Mother"). Evenimentul va ţine zeci de milioane de telespectatori în faţa micilor ecrane care vor să vadă această gală, transmisă în direct de la Dolby Theatre din Hollywood, de o reţea de televiziune herziană - ABC -, un anacronism care demonstrează încă o dată imuabila forţă de atracţie pe care o exercită cinematografia. "Boyhood" a generat încasări de 25 milioane de dolari în cinematografele americane, iar "Birdman" a obţinut 38 milioane de dolari. Este foarte puţin în comparaţie cu încasările de 300 de milioane generate de "American Sniper", de Clint Eastwood, al cărui ciclu în sălile de cinema din America de Nord încă nu s-a încheiat. Acest film biografic despre un lunetist de elită, Chris Kyle, este nominalizat şi la Oscarul pentru cel mai bun film. Dintre toţi concurenţii, este filmul cel mai des citat pe Facebook. Însă numărul spectatorilor care au văzut un film este arareori direct proporţional cu numărul voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane, instituţia care decernează premiile Oscar. The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences are aproximativ 6.000 de membri cu drept de vot. În acest sens stau mărturie victoriile repurtate de "Zero Dark Thirty" (încasări de 17 milioane de dolari în America de Nord) în 2009 şi "The Artist" (încasări de 44 milioane de dolari pe aceeaşi piaţă) în 2011. În acest an, suspansul este din nou prezent, atât în privinţa Oscarului pentru cel mai bun film (chiar dacă ceilalţi candidaţi, "The Grand Budapest Hotel"; "The Imitation Game", "Selma", "The Theory of Everything" şi "Whiplash", par să facă mai degrabă figuraţie), cât şi a Oscarului pentru cel mai bun regizor, care ar putea să îi revină lui Richard Linklater sau lui Alejandro Gonzalez Inarritu.