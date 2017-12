Premise bune pentru partida cu Bulgaria

Confruntarea România - Cipru, disputată miercuri seară, la Constanţa, pe Stadionul "Farul", a fost ultimul meci amical al echipei naţionale înaintea preliminariilor EURO 2008, din Austria şi Elveţia. Evoluţia "tricolorilor" a fost o "reuşită" în opinia selecţionerului Victor Piţurcă, chiar dacă jocul n-a avut aceeaşi consistenţă în cele două reprize. Piţurcă s-a declarat mulţumit înaintea campaniei europene, pe care România o va demara la Constanţa, contra Bulgariei, pe 2 septembrie. "A fost un test reuşit din toate punctele de vedere. Consistentă nu a fost îndeajuns, dar tot răul spre bine... Am pierdut uşor mingea, lucru pe care nu trebuie să-l repetăm cu Bulgaria, care poate specula acest lucru", a explicat Piţurcă. Evoluţia "tricolorilor" din prima repriză l-a îngrijorat pe selecţionerul Bulgariei, Hristo Stoicikov, care a părăsit Stadionul "Farul" fără să zăbovească deloc în compania reprezentanţilor mass-media.

Tactică ieftină din partea bulgarilor

Dacă Stoicikov a refuzat dialogul, a vorbit însă managerul loturilor naţionale ale Bulgariei, Dimitar Dimitrov, care a urmărit şi el jocul de la Constanţa. A încercat să aplice psihologia inversă, în ciuda faptului că faţa îi trăda teama: "Stadionul din Constanţa nu este potrivit pentru meciuri. Este prea îngust, umiditatea este ridicată. Nu înţeleg de ce l-au ales românii. Jucătorii de la naţionala României tot spun că ne este frică de ei, dar nu este adevărat. Îi respectăm, dar nu ne temem. Cred că lor le e frică de noi şi de aceea vor să joace la Constanţa".

Codrea, păgubitul

Internaţionalul Paul Codrea a declarat, miercuri seară, că înaintea meciului amical cu Cipru a constatat că i-a fost furat portofelul, cu toate actele şi banii, din camera de hotel unde a fost cazată naţionala României la Mamaia. "Din cameră mi-a fost furată borseta cu toate actele, biletul de avion, bani, cărţi de credit, permis de conducere. Paşaportul era la federaţie, norocul meu. Românii noştri mi-au făcut o bucurie. Am făcut plîngere la poliţie, să vedem, dar este greu să prinzi hoţul. Conducerea hotelului a spus că-i pare rău, dar nu are ce face", a spus Codrea. Jucătorul echipei US Palermo a menţionat că numai lui i-a fost furat portofelul, deşi în cameră se mai aflau şi actele lui Răzvan Raţ.

Cele declarate de Paul Codrea au fost însă infirmate de subcomisarul din cadrul Poliţiei Mamaia, Ovidiu Zamfir, care a declarat, ieri, că jucătorul lui Palermo a declarat că portofelul a fost pierdut şi nicidecum furat.