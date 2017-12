Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, reţinut de DNA. Din nou!

Direcția Națională Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Constanța a pus ieri în scenă un nou spectacol cu mascați. De data aceasta, la sediul Consiliului Județean Constanța (CJC), unde procurorii au chemat trupele speciale ale Jandarmeriei din București pentru a pune în executare un banal mandat de aducere, emis pe numele președintelui CJC, Nicușor Constantinescu, o țintă predilectă, hărțuită în permanență de instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, dar și pentru periculoasa misiune, atenție, de a... ridica niște cutii cu documente din diferitele locații vizate de percheziții. De precizat că actele pentru care a fost necesară această procesiune cinematografică au mai fost solicitate și primite și cu alte ocazii de DNA, care le-a verificat în repetate rânduri până acum, pentru a descoperi eventuale nereguli... Probabil că se merge pe principiul că o nouă încercare nu are cum să strice... Cert este că povestea s-a repetat ieri, printre contractele CJC care au fost cerute de DNA numărându-se și cele încheiate cu SC Soti Cable Neptun SRL şi SC Telegraf Advertising SRL, ambele semnate în mod legal, în urma unor licitații publice transparente. Primul dintre ele vizează distribuția de presă scrisă, adică livrarea ziarelor locale și naționale de către SC Telegraf Advertising la Consiliul Județean Constanța, iar al doilea, cel perfectat cu Soti Cable Neptun, are ca obiect prestarea de către această firmă "de servicii de informare și promovare, la solicitarea și în beneficiul CJC", după cum se arată într-un comunicat de presă remis ieri de Soti Cable Neptun. În contextul în care, în urmă cu doar două săptămâni, anchetatorii DNA au descins la Primăria Constanța, dar și la sediile celor două firme amintite pentru a ridica documente și înscrisuri, acțiunile repetitive ale DNA încep să semene tot mai mult cu un atac de discreditare la adresa celor două instituții de presă constănțene. Metoda de execuție este complet nejustificată, în condițiile în care o simplă cerere din partea Direcției ar fi fost suficientă pentru ca actele respective să fie predate organelor de anchetă. Ar fi fost o procedură prea discretă, însă, ce nu ar fi atras atenția mediatică după care DNA-ul râvnește. Deși nu apar în comunicatul DNA, numele "Telegraf" și "Neptun" au răsuflat, ieri, în presă, în contextul unor suspiciuni pe care procurorii le au. Așadar, chiar dacă aspectele cercetate de DNA nu vor fi confirmate de probe, prejudiciile de imagine aduse celor două instituții media vor exista oricum.

19 DESCINDERI Pe lângă desfășurarea de forțe de la sediul CJC, alte 18 percheziții au fost efectuate ieri de DNA, la Constanța, în București și în județele Prahova și Sibiu. "Procurori DNA - Serviciul Teritorial Constanța efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, infracțiuni electorale și infracțiuni de serviciu, comise în perioada 2009-2013", se precizează într-un comunicat de presă dat ieri publicității de DNA, cu mențiunea că detaliile suplimentare despre dosar vor veni. Anchetatorii au mai efectuat percheziții la parcul de distracții Aqua Magic, la hotelul Flora, la Pavilionul Expozițional, la firma Expertissa și la societatea comercială Mistral Tours.

"AM BAGAJUL LA MINE" La finalul acțiunii de la CJC, Nicușor Constantinescu a fost scos din clădire, flancat, bineînțeles, de mascați, ca și cum un om cu problemele sale de sănătate ar fi putut să o ia la fugă pentru a scăpa de... mandatul de aducere. "Este o continuare a hărțuirii mele politice ca președinte al CJC, a domnului primar Radu Mazăre și a prietenului meu Strutinsky Sorin. Sunt acuzat că am semnat niște contracte cu televiziunea Soti și cu ziarul „Telegraf“, fapte pentru care și domnul Mazăre a fost cercetat și a primit neînceperea urmăririi penale de la procurorul de la DNA București acum doi ani. Pentru aceleași fapte sunt acuzat și acum: abuz în serviciu, presupun, și alte chestiuni de genul ăsta, similare, conflict de interese etc. Acum am un mandat de aducere la DNA Constanța, unde mă voi duce să văd care sunt acuzațiile. Probabil că voi fi reținut, după cum vedeți. Mi-am luat bagajele la mine, ca să fiu pregătit. Am pamperșii la mine, am bagajul la mine, am periuță de dinți. Voi fi reținut și ne vedem la Tribunal mâine (n.r. - azi), probabil", declara Nicușor Constantinescu, după-amiază, la ieşirea din clădirea CJC. Cu alte cuvinte, în România anului 2015, precauția de a-ți lua bagajele înainte de a pleca la birou, pentru că nu știi dacă seara mai ajungi acasă, a devenit perfect justificată...

Întrebat dacă procurorii au ridicat și documente, președintele CJC a răspuns: "Contracte legale pe care le-am mai dat de 10 ori la DNA"!! Escortat la sediul DNA Constanța, aşa cum anticipase, Nicuşor Constatinescu a aflat, destul de rapid, că va fi reţinut pentru 24 de ore.

În legătură cu acțiunea DNA, vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir a declarat că procurorii au ridicat documente de la mai multe birouri din cadrul instituției. "Nu a fost practic o percheziție, pur și simplu s-a ridicat un set de documente (...) Nu s-a făcut percheziție în sensul că s-au răscolit birourile, ci s-au cerut niște documente, acestea fiind puse la dispoziția echipei de la DNA. (...) Nu s-a umblat prin birouri, aveau o listă de documente și s-a transmis la fiecare serviciu în parte ce acte trebuie să copieze și au fost predate procurorilor. (...) În general, funcționarii își văd de treaba lor. Că există o presiune este, probabil, evident”, a declarat Dragomir.

La ieşirea de la DNA, avocatul lui Constantinescu, Marius Mocanu, a declarat: „Nu sunt foarte mari noutăți în acest dosar. Am constatat că sunt fapte din perioada 2009-2013, care fac parte din dosarul care a fost disjuns și care a fost transmis la București. Pentru mare parte din infracțiuni se dispusese deja urmărirea penală în ianuarie 2014. În plus, sunt câteva infracțiuni suplimentare, însă în esență este vorba de infracțiuni de conflict de interese, după calapodul celor pentru care va fi sau a fost deja urmărit penal și domnul Mazăre, și anume este vorba de contracte care au fost încheiate cu SC Soti și Telegraf Advertising în raport de calitatea domnului Constantinescu. Și anume, s-a susținut că ar fi avut relații comerciale cu foști asociați care încă mai au calitate de asociat sau administrator în aceste societăți la care am făcut referire. Din punctul meu de vedere nu se impunea reținerea, în contextul în care, repet, cea mai mare parte a faptelor și cele mai grave dintre ele sunt fapte în legătură cu care s-a început urmărirea penală cu un an de zile în urmă. Nu au apărut elemente noi care să justifice necesitatea luării măsurii reținerii în raport de aceste fapte. Vizavi de celelalte fapte, DNA București a dat față de domnul Mazăre o soluție de neîncepere a urmăririi penale, de data asta văd că s-a dispus începerea urmăririi penale de către DNA Constanța. Mai mult decât ceea ce scrie în comunicat vizavi de infracțiunile electorale nu știm nici noi. Nu am văzut să existe probe care să conducă la suspiciunea că ar exista asemenea fapte. Este vorba doar de solicitări din partea unor organizații către CJC privind alocarea unor sume de bani, care au fost acordate înainte de alegerile locale din 2012. Urmează să se stabilească dacă au fost săvârșite sau nu asemenea fapte. Starea de sănătate (a lui Nicușor Constantinescu - n.r.) este relativ bună, însă vorbim despre o persoană care a fost operată de cancer și care se află sub tratrament. Evident că starea asta nu-i face bine, în primul rând psihic”.

Jurnalistul Victor Ciutacu: ”Mie mi se pare că este ca la poker. S-au pus pe Nicuşor şi pe Mazăre şi tot extrag până intră cartea norocoasă. Eu nu înţeleg rostul repetatelor percheziţii, mai ales în biroul lui Constantinescu. Dumnezeule, dacă nu l-au percheziţionat şi parapercheziţionat? Eu nu înţeleg raţiunile spectacolului acesta. Ne luptăm cu corupţia, facem de toate, dar chiar aşa, o dată la două luni mergem şi-l luăm pe Nicuşor cu mascaţii? Îi dă sau nu mandat, iese, nu iese, după aia mai repetăm, iar mai facem o percheziţie, iar îl mai luăm o dată cu mascaţii?! Mi se pare deja transformată într-un circ toată povestea asta. Să se hotărască dacă au cu ce să-i înfunde pe Constantinescu sau pe Mazăre. Există suficiente probe şi fapte pe care să le fi descoperit în activitatea oamenilor? Să-i condamne, că de aia e justiţie, dar dacă nu, doar să-i luăm aşa la nesfârşit ca să aibă încă un dosar penal?! Cred că nici ei nu le mai ştiu şirul. Mă întreb ce poate fi nou. Bănuiesc că ce a fost de ridicat până acum s-a ridicat. Adică, la câte dosare i-au făcut lui Mazăre şi lui Constantinescu pe diverse poveşti publice, nu cred că mai rămăsese vreun act de ridicat. Mă întreb dacă ăştia mai au calculatoare, că bănuiesc că le ridică de fiecare dată. Şi nu înţeleg de ce nu îi aduc cu citaţii. De ce trebuie să-i aduci cu mandat de aducere? I-au chemat şi nu s-au prezentat? Mai ales că Nicușor Constantinescu e relativ prospăt eliberat din arest preventiv. Nu cred că dacă primea citaţie nu se ducea la DNA. Abia aveau motiv să trimită mascaţii după el. Adevărul e că, atunci când au fost scenele alea groteşti când îl înghesuiau în maşină, se lupta cu ei şi probabil că şi-au luat măsuri de prevenţie. E demonstraţie de forţă, aşa cum a fost şi la Mazăre”.

Jurnalist Lumea Justiţiei.ro, Răzvan Savaliuc: ”Este o practică ce nu face cinste României, aceea de a face percheziţii la instituţii publice. România se confruntă cu un fenomen nedorit, care ne poate costa mai mult decât lupta anticorupţie. În foarte multe localităţi, consilierii judeţeni, primarii, preşedinţii de consilii judeţene nu se mai implică în achiziţii publice. Stau drumuri nereparate din cauză că oamenii nu mai au curaj să se implice în nicio licitaţie de teamă că oricând, la orice denunţ, pot fi legaţi pentru că au semnat nişte acte. Or, noi, dacă am ajuns în faza asta, înseamnă că lupta asta anticorupţie, cu oameni purtaţi în cătuşe la televizor, cu mascaţi în instituţii publice, pe termen mediu şi lung ne va aduce un deserviciu mult mai mare decât stârpirea unor cazuri izolate de corupţie. O percheziţie are ca scop obţinerea de documente ascunse sau nedeclarate. Or, actele unei instituţii publice nu se scot prin percheziţie, ci prin solicitare de comunicare de documente. Asta-i calea de lucru între un Parchet şi o instituţie. Aici DNA greşeşte foarte grav. Astea nu sunt metode de anchetă, ci de intimidare, şi aş face o glumă: la cât s-a încercat arestarea lui Constantinescu şi Mazăre, or fi sau nu vinovaţi, cred că ar trebui impus un ordin de restricţie pentru DNA, pentru că la ceea ce asistăm acum pare mai mult o hărţuială judiciară decât o anchetă serioasă. Dacă nu ai fost în stare să dai jos nişte oameni în şase - şapte ani de când îi hărţuieşti, mai bine lasă-te de meserie şi ocupă-te de altceva”.