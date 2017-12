Preşedintele etno

Ca principal exponent al folclorului (politic) de la noi, prezidentul a fost inclus în programele postului de televiziune Etno, fiind deseori confundat cu diverşi lăutari celebri. Pesemne din cauza efectelor colaterale ale şpriţului de vară… După ce s-a afirmat ca poet talentat în vârful unui catarg, a luat drumul rapsozilor populari. Realitatea ne-a demonstrat că preşedintele musteşte, după vorbă, în mod deosebit, după port, de un folclor personal. De-a lungul mandatului său, a acumulat foarte multă experienţă în acest domeniu. A învăţat să arunce cu căciula în berbecuţii sirianului Hayssam. Procedând astfel, a asigurat o largă protecţie câinilor autohtoni din Giurgiu şi din alte localităţi cu covrigi în coadă, diverse rase de maidanezi fiind puse la adăpost. A învârtit hora frăţiei pe pământul României. Experienţa acumulată pe parcursul vizitelor de lucru din teritoriu începe să-şi spună cuvântul. Din acest punct de vedere, programele etno au căpătat o oarecare greutate. În primul rând, au fost transformate în emisiuni electorale. Aflaţi într-un moment de cumpănă apolitică, interpreţii de muzică populară şi-au adaptat repertoriul la cerinţele electorale ale preşedintelui. Sigur, ţinând cont de situaţia în care se află naţiunea, adică, vreau să zic, cu sufletul la gură, bocetul de jale se pretează de minune la realitatea înconjurătoare. La ora bilanţului etnografic al preşedintelui, moment pe care îl parcurgem în prezent, pot fi trecute în revistă nenumărate izbânzi personale. Includerea campaniei sale electorale în registrul etnografic spune foarte multe despre transformările sociale prin care trece România. Era ultima gară în care mă aşteptam să-l găsesc pe preşedinte! Aflat în criză de popularitate “preşul” este în stare de orice. Deşi nu mai are vapor, după cum l-a avertizat Crin Antonescu, dumnealui vrea să plece în voiaj pe mare! Să o ia pe jos. Includerea lui Traian Băsescu în grila de programe etno reprezintă rezultatul recunoaşterii meritelor sale ca folclorist. Surprinzător, deşi este posesorul unei curele late, Emil Boc nu s-a bucurat de acelaşi succes la Etno. Păcat. Are voce, cu jocul de scenă se descurcă… În plus, faţă de prezident, ştie să mânuiască la perfecţie coasa, atât pe timp de vară, cât şi iarna, la minus zero grade. Mă simt nevoit să repet, în materie de folclor, preşedintele nu poate fi doborât. Ori de câte ori i se pun întrebări concrete privind activitatea sa revoluţionară, apelează la bagajul personal de cunoştinţe folcloristice. De cele mai multe ori, cu o tematică alambicată. În partidul pe care îl păstoreşte, folclorul se transmite din gură în gură, cei în cauză ignorând total gripa porcină! În plan etno, preşedintele se străduieşte să pară normal, cu toate că, în realitate, este alb ca varul. E drept, de-a lungul şi de-a latul campaniei electorale, suntem asaltaţi cu tot felul de motive folclorice. De ce vă este frică…Preşedintele etno urmează să culeagă ceea ce a semănat în ultimii cinci ani de zile. Şi, vă rog să mă credeţi, ăsta nu-i folclor!