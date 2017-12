Președintele executiv ALDE nu dă doi bani pe derapajele colegilor

19:29:15 / 22 Ianuarie 2017

SI NOUA NE ESTE SCARBA

Articolul trebuie citit cu multa atentie , avand un continut care depaseste normalul . Beciu , al carui loc este evident la beci , reprezinta perfect atitudinea , mentalitatea si dispretul majoritatii politicianistilor din Romania . Sa remarcam faptul ca o asemenea declaratie , a uni lider de partid care guverneaza ţara , nu a fost si nu va fi combatuta si sanctionata de nimeni din cei care se prapadesc de dragoste pentru cetateni . Tot atat de grava este atitudinea si declaratia de indiferenta fata de imbecilitatile provocatoare ale celui din poza , care in ciuda figurii sale lombrosiene a ajuns in echipa politicinista condusa de un lider pe masura celor doi , un individ care agita apele si face permanent declaratii antieuropene si antidemocratice , desigur fiind vorba de seful lor pe nume Tariceanu motociclist si manechin de meserie si care in mod cert aproba murdaria verbal a respectivului . Ca sa ne folosim de epitetele lui Beciu , sa-i adresam lui si celorlalti ca el , ca si noi ne-am saturat de cretinii politicianisti care misuna in toate partidele , iesiti ca sobolanii si gandacii din toate vagaunile ,si ca la randul nostru ne este scarba de indivizi ca ALDE Beciu , mare om de afaceri . Probabil ca acesta vinde seminte in Obor . Credem ca a sosit vremea ca sa dam jos pantalonii acestor mizerii umane si sa folosim sfantul retevei al poporului , inainte de a fi prea tarziu . sA--Sa nu ne acuze nimeni ca folosim acest gen de limbaj . L-am invatat din discutiile si discursurile celor care ne reprezinta fara cinste in Parlament .