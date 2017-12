Preşedintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut demisia Codruței Kovesi?!

06:27:48 / 04 Iulie 2017

VOI Doi ați rămas....

....Ultimul ultimi idioți din tara asta care mai susține....ultima coadă de topor a mafiei BASISTE...Sa va dau la MUE la amândoi... Santeti prea proști și idioți pt a putea gândi rațional....la ce se întâmplă în Dna instituție care a fost profund decredibilizata in timpul epocii de tristă amintire Băsescu pe care voi doi santeti încă NOSTALGICI..... Normal A3si RTV sânt singurele posturi TV care se luptă cu abuzurile acestui sistem ticăloșit .Anchetele lor au dus la demisia lui koldea care trebuia imediat urmată de demisia Lulutei..DNA nu își va închide porțile O dată cu demisia Lulutei...Cu va continua lupta cu corupti ..Da nu se poate in stilul pe care la u aranjat cei doi MAKOVEI și basescu .DNA nu ESTE Kruduta .....Care de tine de scaun exact ca GRINDEANU.Mai sânt judecători corecți in tara asta care vor duce lupta anti corupție mai departe..Treptat sistemul ticăloșit al lui Băsescu va ieși la iveală prin... implozie din interior.Asa cum sa întâmplat și în Italia cu Mâni CURATE ...